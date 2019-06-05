25.1 C
Istanbul
05.06.2019
Anasayfa SPOR Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

birgun.net birgun.net

Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Turuncu-yeşilli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada “Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,435AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

birgun.net -
Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.
Devamını Oku

Yıldırım: Canlı yayında İstanbul önceliğimiz

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu...
Devamını Oku

Bahçeli, İmamoğlu-Yıldırım düellosu için isim önerdi

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki canlı...
Devamını Oku

Zonguldak’ta 2 yunusun cansız bedeni sahile vurdu

birgun.net -
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 yunusun cansız bedeni sahile vurdu.
Devamını Oku

Behzat Ç.’nin ilk fragmanı yayınlandı

birgun.net -
Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı fenomen dizi Behzat Ç’nin yeni bölümlerine ilişkin ilk...
Devamını Oku

İzmir Körfezi’nde ilk kez farklı bir ‘boru kurdu’ türü görüldü

birgun.net -
İzmir Körfezi'nin farklı bölgelerinden çekilen su altı fotoğraflarında ilk kez farklı bir...
Devamını Oku

Kayseri’de ‘sarıkız’ paniği

birgun.net -
Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız'...
Devamını Oku

Akşener’den Erdoğan’a: Yandaşın kazan kazan oynadığı bir sistemi elinden bırakmak istemiyor

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki hiçbir...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na oy vermeyenlere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da partisinin bayramlaşma töreninde konuştu. Ekrem İmamoğlu'na oy...
Devamını Oku

CHP’li Ağbaba: Ne yaparlarsa yapsınlar; İmamoğlu seçimi alacak

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Ne yaparlarsa yapsınlar; 'millet...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi