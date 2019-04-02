Alaşehir, 71 yıl sonra CHP’ye geçti

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Millet İttifakı adayı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu, teşekkür ziyaretlerine başladı. İlçeye 71 yıl sonra CHP’li bir başkan seçilirken, seçimi kazanan Öküzcüoğlu, ilk olarak partisinin Alaşehir Lokali’nde partililere seslendi. Ardından cadde ve sokaklarda gezip, esnafa ziyarette bulundu, teşekkür etti.

Alaşehir’deki yerel seçimlerde 76 bin 218 seçmenden, 69 bin 602’si toplam 275 sandıkta oy kullandı. Oyların 66 bin 340’ı geçerli sayıldı. Milet İttifakı’nın CHP’li adayı Ahmet Öküzcüoğlu 33 bin 67 oy alarak belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Ali Uçak’a ise sandıktan 29 bin 908 oy çıktı.

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Kullanılan oyların yüzde 49.84’ünü alarak Alaşehir’de CHP’ye belediye başkanlığını kazandıran Ahmet Öküzcüoğlu, teşekkür ziyaretlerine başladı. Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Lokali’nde partililere kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Öküzcüoğlu, “17 ay önce çalışmalara başladık. Alaşehir’de uğramadık, gezmedik yer bırakmadık. 17 ayda 17 gün evde kalmadık. 90 kiloydum, 79 kiloyla karşınızdayım. Sabah kahvaltısıyla çıktık, gece bir simit yedik. Öyle çalıştık. Karşımızda inanılmaz bir güç vardı. Bakanlar, milletvekilleri geldi. Ama Alaşehir, gönüllere dokunmanın parayla satın alınamayacağını gösterdi. Bize oy versin vermesin herkese ulaşmaya çalıştık. Herkesin elini sıkmaya, ona dokunmaya çalıştık. Tüm vatandaşlarımızla görüşerek, sorunları belirledik, onlarla beraber teşhisi koyduk, onların karşısına çözüm önerileriyle çıktık. En güzeli de gönüllere girdik. Siz temelleri atmıştınız, bana ve ekibime düşen görev sadece üstüne tuğlaları koymak oldu” dedi.

“Siz gizli kahramanlar ve ekibimle Alaşehir’de 71 yıllık bir tarihi beraber yazdık” diyen Öküzcüoğlu, şöyle devam etti:

“71 yıl sonra ilk kez belediye başkanlığını kazandık. Tarihe bir dönüm noktası olarak adımızı yazdırdık. Bundan sonra bize düşen görev, gecemizi gündüzümüze katacağız, hak hukuk, adalet yönünden, Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden Cumhuriyetçi gençler yetiştirerek, herkesin derdine ortak olarak, adaletli bir belkediye başkanı olacağım” diye konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİR GÖREVİNİ YAPACAK’

Kalabalıktan bir kişinin “Büyükşehir Alaşehir’e hizmet getirmeyecekmiş” demesi üzerine Öküzcüoğlu, “Arkadaşlar, Büyükşehir cenaze işlerine bakıyor, bizim cenazemizi mi ortada bırakacak? Su işlerine bakıyor, suyumuzu mu kesecek? Hali çalıştırmakla görevli, hali çalışmayacak mı? Mezbahayı, garajı çalıştırmakla görevli, bunları yapmayacak mı? Bu garibanlar, Alaşehir’i oylarıyla yaktı, düşündüğünüz gibi, Manisa’yı da yakar. Yarın senden gelecek büyükşehir için oy isteyecek, o zaman nasıl oy isteyecek? ‘Yakarsa bu dünyayı garibanlar yakar’ dedik, yaktık” dedi.

Öküzcüoğlu, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz ile beraber caddeler ve sokaklarda gezip, esnafa ziyarette bulunup teşekkür etti.

