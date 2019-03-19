Albayrak: Doların yükselmesini çok beklersiniz

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı damadı Berat Albayrak, faiz ve enflasyonun tek haneye ineceğini öne sürdü.

Albayrak, “Ağustos-Ekim aylarında dolar toplayanlar şimdi kara kara düşünüyor. Doların yükselmesini çok beklersiniz. Hele ki seçimden sonra daha çok beklersiniz,” dedi.

Albayrak, “Eylül ayı gibi enflasyonda tek haneli rakamları göreceğiz” iddiasında da bulundu.

Albayrak’ın konuşmalarından bazı başlıklar:

“2019’un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı bizleri bekliyor. Biz cari fazla sürecine giriyoruz.

Geçenlerde mesaj atmışlar “THY batıyor, şu holding, bu holding batıyor..” Hemen emniyet ile irtibata geçtik, bir baktık ki, bir hücre evinde birisi gözaltına alındı. Sonuç; THY tarihin en büyük karıyla dünyaya manşet oldu.

“DÖVİZ ALIP KRİZ BEKLEYEN ÇOK BEKLER”

6 liradan, 7 liradan bol bol döviz alanlar şimdi kara kara düşünüyor: “Şöyle bir kriz olsa da dolar satsak da kâr etsek.” Çok beklersiniz, hele seçimden sonra daha da çok beklersiniz.

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Enflasyonla mücadelede sıfır taviz, çok katı ve kararlıyız. Eylül ayında göreceksiniz arkadaşlar tek haneli enflasyon rakamları göreceğiz.

Enflasyon baskılarını azaltmak için tanzim satış noktalarını devreye soktuk. Tanzim satış devreye girer girmez bir iki gün içinde fiyatlar yarı yarıya düştü. Devlet olarak gerekli gördüğümüzde her müdahaleyi yaparız.

Devlet olarak desteklerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız dedik. 81 vilayette 2,5 milyon isithdam sözü ortaya konuldu. Biz adımları attık, iş dünyası şubat ayında pozitif durumda.”