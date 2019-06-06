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07.06.2019
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Albayrak: Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı

birgun.net birgun.net

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin artık cari açık değil, cari fazla vereceği bir döneme girdiği görüşünü dile getirirken “Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı” dedi. Faizlerin düştüğünü söyleyen Albayrak, “İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler” ifadelerini kullandı.

Albayrak, AKP Trabzon İl Başkanlığınca Yomra ilçesindeki bir otelin açık alanında düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

Türkiye’nin tarihsel sorunlarını teker teker geride bıraktığını iddia eden Albayrak, şunları söyledi:

“Ekonomide 17 yıldır geçmişten gelen bir cari açık sorunumuz vardı. Biliyorsunuz hep duyuyoruz, nedir bu cari açık? Cari açık ekonominizin ürettiği ve tükettiğiyle ilgili arasındaki fark. Yani yurt dışından tükettiğiniz fazlaysa dışarıdan para ihtiyacınız var. Finansman bulacaksınız. Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibarıyla Türkiye’nin cari açığı 58 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada bunun altını çok net çizerek söylüyorum, elhamdülillah haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde inşallah Türkiye ekonomisi ilk defa yıllık cari fazla vereceği bir döneme geçiyoruz. Türkiye artık cari açık değil, cari fazla vereceği bir döneme giriyor. Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı.”

Albayrak, sadece mart ve nisan ayında 500 bin kişiden fazla vatandaşın ekonominin daha da iyiye gitmesiyle SGK’lı işe girerek iş sahibi olduğunu belirterek, mayıs ve haziran ayında bir o kadar daha kişinin iş sahibi olmasıyla bir milyondan fazla insanın yeni istihdama kavuşmuş olacağını aktardı.

“Allah’ın izniyle saldırıların etkisi yavaş yavaş eriyor”

Dışarıdan ekonomiye yönelik hiçbir temeli olmadan oluşturulan saldırıların etkisinin Allah’ın izniyle yavaş yavaş daha da eridiğini, ekonominin daha da güçleneceğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

“Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30’lardan şimdi 18’lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler. Dünyada hiçbir ülkenin maruz kalmadığı kadar son 8 aydaki şu saldırıları Allah’ın yardımı, milletin desteği ve Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle hiçbir ülkenin ortaya koyamadığı hızlı bir süreçte püskürttük. Artık bundan sonra çok daha güçlü adımlarla önümüz açık ama şunu görmemiz lazım. Bu coğrafyada bin yıldır beka mücadelesi veren bir millet olarak hiçbir zaman eğilmedik, bükülmedik, yıkılmadık.”

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