Albayrak: Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar kuru üzerinden spekülasyon yaparak kazançlarını artırmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini söyledi. Albayrak, “Dolar ‘6, 8, 10, 15 lira olacak’ diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar” diye konuştu.

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Uzun Çarşı’yı gezerek esnafın taleplerini dinleyen Albayrak, çarşı çıkışında parti otobüsünden yurttaşlara seslendi.

‘ARAŞTIRDIK, SORDUK KİM ÇIKTI BİLİYOR MUSUNUZ?’

Türkiye’de döviz kurları üzerinden spekülasyon yaratmaya çalışanların olduğunu dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolar ‘6, 8, 10, 15 lira olacak’ diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Araştırdık, sorduk kim çıktı biliyor musunuz? Ağustos, eylül ayında ‘dolar 8,10,15 lira olacak’ spekülasyonu ile paralarını bozdurup kısa yoldan kar etmek isteyenler… Şimdi vah vah, bir terör olsa da, dolar patlasa da ülke batsa da ben zengin olsam diyenler… Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar.”







