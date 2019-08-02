Albayrak’ın bürokratları özelleştirmenin şanslıları

Kamu bankaları, KİT’ler gibi özelleştirme kapsamına alınan ya da tasfiye edilmekte olan kamu işletmelerinin yönetim kurullarına Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık bürokratları ile AKP’li milletvekili adayı ve belediye başkan adayları atandı. Kuruluşların yönetim kurulu koltuklarının çoğunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bürokratları oturuyor.

Özelleştirme kapsamında olan Sümer Holding, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türkiye Şeker Fabrikaları, tasfiye halindeki Karadeniz Bakır İşletmeleri’nin yönetim kurulu üyeliklerinde yer alan isimlerden bazıları şöyle:

KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ

İbrahim Cürebal (Yönetim ve Tasfiye Kurulu Üyesi/ Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı /AKP Akkuş Belediye Başkan aday adayı)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

Mehmet Karaman (Yönetim Kurulu Başkanı/Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü)

Ufuk Hacıahmetoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi/Berat Albayrak’ın danışmanı)

İdris Şenyurt (Yönetim Kurulu Üyesi/Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı)

Hakan Güzel (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşınmaz Çalışma Grubu Hukuk Müşaviri)

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ

Yunus Elitaş (Yönetim Kurulu Başkanı/Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürü)

Mehmet Emin Zararsız (Yönetim Kurulu Başkan Vekil/AKP Milletvekili Adayı)

Ayşe Dilbay (Yönetim Kurulu Üyesi/Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr. Uğur Ünal (Yönetim Kurulu Üyesi/Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı)

Mehmet Arabacı(Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı)

Ahmet Yener (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı/AKP Milletvekili Aday Adayı)

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI

Mustafa Taşkın (Yönetim Kurulu Başkanı/Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Müşavir)

Mücahit Alkan (Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür /AKP Belediye Başkan Aday Adayı)

Sevda Mersin (Yönetim Kurulu Üyesi /Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı)

Celallettin Sıvacı (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı)

Ahmet Yalçın Yalçınkaya (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Ekonomi Programı Projeleri Koordinatörü)

Mustafa Koç (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı)

Yasin Er (Yönetim Kurulu Üyesi/ Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı)