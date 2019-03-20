Albayrak’ın vaatleri ne kadar gerçekçi?

Albayrak Yeni ekonomi programında neyi öngördüysek ondan da iyi süreçte Türkiye yolunda ilerliyor derken sözlerine “2018 son çeyrekte yaşanan sürece rağmen, büyüme eksi 2 eksi 3 civarı kapadı.

Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performans görüyoruz. Bırakın 4 çeyreği iki çeyrek bile görmeyeceğiz. 2019’un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. İlk çeyrekte geçen yılın son dönemindeki daralmayı dolduruyoruz” dedi. Öte yandan Berat Albayrak’ın konuşmasında bahsettiği Yeni Ekonomi Programı 20 Eylül 2018’de açıklanmıştı. Sizler için Albayrak’ın programındaki öngörüleri ve gerçekleşenleri derledik.

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Vaat 1: Hem büyüyeceğiz hem cari fazla vereceğiz

“2019’un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı bizleri bekliyor. Biz cari fazla sürecine giriyoruz” diyen Albayrak ekonomi konusunda yine bir gafa imza attı. Türkiye ekonomisi hem petrol ithalatçısı bir ülke olmasından, hem dış borcuna ödediği faizden, hem de teknoloji yoğun ürünleri üretememesinden kaynaklı olarak yapısal olarak cari açık veriyor. Cari açığın kapanması ise Türkiye’nin üretmek için gereken ithalatı yapmadığı anlamına geliyor ki bu durumda da ekonomi küçülüyor. Aşağıda resesyon yaşanan dönemlerdeki cari denge verilerini derledik.



• 1994 krizi: Cari denge 2,6 milyar dolar fazla verdi.



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• 1998 krizi: Cari denge 2 milyar dolar fazla verdi.



• 2001 krizi: Cari denge 3,7 milyar dolar fazla verdi.



• 2009 krizi: Küçülmeye rağmen cari açık verildi, ancak cari açık önceki yıla göre 28 milyar dolar azaldı.

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Vaat 2: 2,5 milyon kişiyi istihdam edeceğiz

Türkiye’de TÜİK’in en son açıkladığı verilere göre 4 milyon 302 bin kişi işsiz. Bu sayı işgücünü oluşturan 32 milyon kişiye oranlandığında işsizlik oranı ortaya çıkıyor. Bu hesaba göre Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 13,5 olarak açıklanmıştı. Diğer yandan Albayrak’ın vaadi gerçekleşirse 2,5 milyon kişi istihdam edildiğinde işsiz sayısı 1 milyon 800 bin kişiye inecek. Bu durumda işsizlik oranı yüzde 5,6’ya inecek. Halbuki Berat Albayrak bu iddiasıyla yine kendi açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile çelişmiş oluyor.



Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na göre işsizlik oranı 2019’da yüzde 12,1 olarak hedeflenirken, yine Berat Albayrak’ın istihdam vaadine göre işsizlik oranı yüzde 5,6’ya inecek.