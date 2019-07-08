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08.07.2019
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Alec Peters, Anadolu Efes kadrosunda

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Fotoğraf: DHA

Anadolu Efes, geçen sezon CSKA Moskova forması giyen Alec Peters ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki ABD’li Alec Peters ile sözleşme imzalandığını bildirdi. Geçen sezon Rusya’nın CSKA Moskova takımında oynayan uzun forvet Peters’ın transferiyle ilgili Anadolu Efes’ten yaplan açıklamada şöyle denildi:

“Anadolu Efes, Rusya’nın CSKA Moskova takımında forma giyen Alec Peters ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 1995 doğumlu oyuncu 2.06 metre boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor. 2013-2017 yılları arasında Valparaiso Üniversitesi’nde oynayan Alec Peters, 2017 NBA Draftleri’nde Phoenix Suns tarafından seçildi. Burada 20 maçta görev alan ve aynı sezon NBA G League takımlarından Northern Arizona Suns takımında da forma giyen Peters, 2018-19 sezonu başında ilk yurt dışı deneyimini yaşamak için Rusya’nın CSKA Moskova ekibinin yolunu tuttu ve geçtiğimiz sezonu burada tamamladı. Horizon League’de 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste üç kez en iyi beşe seçilen Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile VTB Ligi şampiyonluğu ve Euroleague şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon VTB Ligi’nde 21 maçta forma giyen başarılı oyuncu, maç başına 6,2 sayı, 2,6 ribaunt ve 0,8 asist ortalamaları ile mücadele etti. Euroleague’de ise 36 maçta 16,16 dakika ortalama süre alan Alec Peters, maç başına 5,3 sayı, 2,7 ribaunt ve 0,7 asist ortalamaları yakaladı,”.

Brock Motum ile yollarını ayırdığını geçen günlerde açıklayan Anadolu Efes, bu pozisyondaki boşluğu Alec Peters ile doldurmuş oldu.

Kaynak:DHA

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