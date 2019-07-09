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09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı. ALES başvuru süreci 9 – 17 Temmuz tarihleri olarak belirlendi.

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ALES başvuruları başladı.

ALES başvuru ücreti ise 120 TL olarak belirlendi.

ALES başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şöyle belirlendi:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

ALES başvuru süreci 9 – 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar bu tarihler içerisinde ALES 2019 /2 başvurularını yapabilecek. Başvuru süresi içerisinde işlem yapamayanlar içinse 1 gün geç başvurular alınacak.

Normal süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar 31 Temmuz 2019 tarihinde geç başvurularını yapabilecek.

ALES 2019/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yılın son ALES’i yani ALES 2019/3 başvuruları ise 17-25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

ALES’E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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