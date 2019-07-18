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18.07.2019
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Alevi köylerine hizmet gitmiyor

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Aynı yolda 1 ay önce yaşanan kazada 2 çocuk yaşamını yitirmişti.

Baran DÖNER

Erzurum’un Tekman ilçesinde geçen günlerde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgilere göre bu ilk kaza değil.

Yaklaşık 1 ay önce aynı yolda bir kaza daha gerçekleşmiş ve kazada 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise ağır yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tekman İlçesinin Mahalle ve Köy Ortak Platformu şunları söyledi:

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“Defalarca taleplerimizi iletmemize rağmen ilçe merkezine ulaşım hizmeti yerine getirilmedi veya getirilemedi. Bu durumun, ‘82 milyonun cumhurbaşkanıyız’ diyen siyasetçilerin gözüne sokmak gerektiğini, öncelikle toplumun yaşamın kalitesinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu netice doğrultusunda geçen ay biri anne karnında olmak üzere üç yavrumuzu kaybettik. Bu yavrularımız bu hizmetin yapılmaması nedeniyle hayatlarını kaybetti. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz” dedi.

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