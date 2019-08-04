Alevi lisesine Alevilerden sert tepki: Ne imam hatip ne dede hatip

ANIL ATAŞ

İstanbul Halkalı’da, Süzer Holding’in finansörlüğüyle Dosteli Yardım Eğitim Kültür Vakfı ile AKP yöneticilerinin birlikte temelini attığı ‘Hacı Bektaş Veli Anadolu Proje Lisesi’ önümüzdeki dönem faaliyete başlayacak.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Alevi kurumları temsilcileri, Halkalı Atakent Mahallesi 2. Etap Sakarya Caddesi üzerindeki yaklaşık 16 dönüm arazi üzerinde yapılan 600 öğrenci kapasiteli Hacı Bektaş Veli Proje Lisesi’ne karşı olduklarını, bilimsel ve laik bir eğitim modeli istediklerini söyledi.

ASİMİLASYONUN BİR PARÇASIDIR

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, açılmak istenen okulun iktidarın asimilasyon politikalarının bir parçası olduğunu belirtti. Güzelgül, “Bu proje, Osmanlı’dan bu yana Alevilere yönelik uygulanan politikaların devamıdır. Bu okulda okutulacak kitapları, öğretmenleri belirlemede yine Milli Eğitim Bakanlığı yetkili olacak, kendi zihniyetleri doğrultusunda atamaları yapacak ve müfredatı o şekilde şekillendirecekler” ifadelerini kullandı.

İMAM HATİP NEYSE BU DA ODUR

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Alevilerin yıllardır laik ve bilimsel eğitimi savunduğunu vurgulayarak, “Böyle bir liseyi savunmamız mümkün değil. Bu yapılmak istenen laiklik ilkesine de Alevi kurumlarının mücadele ettiği ilkelere de aykırıdır. Biz nasıl şu anki imam hatiplere karşı çıkıyorsak buna da aynı şekilde karşı çıkıyoruz” dedi.

BU FETÖ İLE AYNI MANTIK

Alevi Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Alevilerin yıllardır zorunlu din derslerinin kaldırılması için eylem yaptıklarını belirterek eğitimin kesinlikle bilimsel olmasından yana olduklarını söyledi. Yapılanların laikliğe çok aykırı bir çalışma olduğunu vurgulayan Fırat, “Şuan bir de ‘Sadece Alevi çocuklarına eğitim vereceğiz’ diyorlar. Bu tamamen bir ayrıştırma projesidir. Bu, Fetullah Gülen’in de zamanında yapmak istediğiyle aynı mantık. Biz herkesin kendini özgür bir şekilde ifade edebileceği, eğitimin etkin bir biçimde olduğu okullar istiyoruz. Biz okul içerisindeki camilere nasıl karşıysak cemevine de aynı şekilde karşıyız” dedi.

‘LAİK EĞİTİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Bunların yanı sıra, Alevilerin dünya görüşü itibariyle kamu kurumlarındaki dinselleştirilmeye karşı olduğunu belirten BirGün yazarı Turan Eser, “AKP’nin siyasal İslamcı hegemonya kurma projesinin merkezinde, eğitimin dinselleştirilmesi yatıyor. AKP’nin özellikle kendisine yakın duran bir kurum ile temelini attığı Hacı Bektaşı Veli Anadolu Proje Lisesi, bilinçli bir stratejinin parçasıdır” dedi. Hükümetin laik, bilimsel ve kamucu bir eğitim karşı Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasal İslamcı cemaatler ve tarikatlarla “işbirliği protokolü” imzalayarak eğitimde dinselleştirmeyi yaygınlaştırmakta olduğunun altını çizen Eser, “Yandaş Dosteli Vakfı aracılığıyla Alevileri Sünnileştirmek istiyorlar. Bu amaçla, Anadolu liselerinin imam hatipleştirilmesi stratejisinin üstünü örtmek için Alevi-Bektaşi adını kullanmak suretiyle ‘Dede Hatip Okulu’ açıyorlar. Türkiye ve Avrupa’da hiç bir Alevi kurumu, Alevi öğretisine, Alevilerin laik anlayışına aykırı olduğu için bu projeyi desteklemiyor. Aleviler bir dinin ya da inancın devletleştirilmesine karşıdır. Okul okuldur, inanç inançtır. Okul bahçesinde namaz, cem, ayin olmaz” ifadelerini kullandı.