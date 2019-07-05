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06.07.2019
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Alex Morgan’dan ‘çay sevinci’ tepkilerine sert cevap

birgun.net birgun.net

ABD Kadın Futbol Takımı’nın yıldızı Alex Morgan, İngiltere maçında attığı golden sonra yaptığı ‘çay içme’ hareketine gelen eleştirilere cevap verdi.

Kadınlar Dünya Şampiyonası yarı final maçında İngiltere’yi 2-1 yenen ABD’de Alex Morgan, gol sevinci sırasında çay içme hareketi yapmış ve maçın ardından eleştiri toplamıştı.

Eleştirilere cevap veren Morgan, Juventus’un yıldız ismi Cristiano Ronaldo ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone’ye de göndermede bulundu.  

‘ONLARA GÜLÜP GEÇİYORSUNUZ’

ABD’nin yıldız futbolcusu, ”Benim yaptığım gol sevincinde hiçbir saldırganlık yok. Bu sadece bir çay. Bence kadın sporunda çifte standart var. Erkek sporcular da büyük maçlarda değişik gol sevinçleri yapıyor. Hatta bazıları cinsel organıyla bile seviniyor. Onlara sadece gülüp geçiyorsunuz. Ama biz kadınlar yapınca hemen bir eleştiri geliyor…” sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ve Diego Simeone, geçtiğimiz sezon Juventus – Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde atılan gollerden sonra yaptıkları ‘cinsel içerikli’ sevinç nedeniyle UEFA’dan sadece para cezası almıştı.

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