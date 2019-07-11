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11.07.2019
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Aleyna cinayetine beraat talebi

DİLAN ESEN DİLAN ESEN
Dilan Esen

İstanbul Kartal’da 17 yaşındaki Aleyna Can’ın tabancayla başından vurularak öldürülmesine ilişkin dün görülen davada savcı mütalaasını verdi. İstanbul Anadolu Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, sanık Bayram ve Ercan Ekici’nin beraatını istedi. Mesut Vural’ın ise ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 2 Ekim’e ertelendi.

MAHKEME DİKKATE ALMADI

Aleyna Can’ın avukatı Kübra Süleyman Adli Tıp raporunun eksik olduğunu söylerken, “Maktulün vajinal ve anal sürüntüsü incelenmemiş sadece tırnak kalıntıları incelenmiştir” dedi. Duruşmada savunma yaptığını fakat mahkeme heyeti tarafından zapta geçirilmediğini aktaran Süleyman, “Delillerin üzerine gidilmedi ve araştırılmadı. Bizim beyanlarımız dikkate alınmadı. Uyuşturucu ve cinsel istismar olup olmadığı incelenmedi ve bu konuya mahkemede hiç değinilmedi” belirtti.

Aleyna Can

Bir senaryo yazıldığını vurgulayan Süleyman, “Mahkeme de bu senaryoya inanmış olacak ki davada hiçbir şekilde ilerleme gösterilmedi. Mütalaa zaten çok korkutucu bir genç kızın canice katli söz konusu. Tekrar silahın bozuk olmasının üzerine gittiler ama silahın çalıştığı raporda yazıyor. Ailesi ve biz de çok üzüldük. Üst mahkemeye ve tüm yargı yollarına başvuracağız” diye konuştu.

GÜLEREK YANIMDAN GEÇTİ

Aleyna Can’ın annesi Fatma Yirmibeş ise “Bu insanlar kızımı öldürdü. Bayram Ekici yanımdan gülerek ve elini kolunu sallayarak geçti. Elimde raporlar var dememe rağmen hâkim bana sadece ‘Şikayetçi misin?’ diye sordu” ifadelerini kullandı.

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