Ali Babacan hakkında suç duyurusu

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Oda TV’de yer alan habere göre Ali Çevik, Ali Babacan’a son dönemde bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Suç duyurusunda bulunan Çevik, Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini iddia etti.

Suç duyurusunda, Ali Babacan’ın kendisine danışman olarak seçtiği hemen herkesin FETÖ ile bağlantısı çıktığı ve bu kişilerin memuriyetten çıkarıldığı öne sürüldü.