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06.07.2019
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Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasında karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakan Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasına yer olmadığına karar verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakan Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasında karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya yer olmadığı yönünde karar aldı.

ESKİ HAZİNE ÇALIŞANI ŞİKAYET ETMİŞTİ

Eski Hazine Bakanlığı çalışanı Ali Çevik, Ali Babacan hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunmuştu.

Ali Çevik’in savcılıkta verdiği ifadede, “Ali Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini’’ deniliyordu.

Çevik, “Ali Babacan’a son dönemde bakanlık teklifinde bulunulduğu ve yeni parti kuracağı haberleri karşısında rahatsızlık duyduğunu” söylediği şikayetinde “Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığında hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini” iddia etmişti.

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