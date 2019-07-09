Ali Babacan’ın kuracağı partiye AKP İzmir’den kimler katılacak?

AYCAN KARADAĞ

Uzun zamandır 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Başbakan eski Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucusu olduğu AKP’den 18 yıl sonra istifa etti. Babacan’ın istifasının ardından AKP’den kimlerin ayrılabileceği üzerine çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bilindiği üzere son yerel seçimlerde AKP İzmir’de parti içi küskünlükler ve yüksek sesli eleştiriler başlamıştı. AKP’den istifa eden İzmir İl başkanı Aydın Şengül’ün, ‘Allah bizi affetsin. Çok fazla günahımız var’ sözleri hala AKP koridorlarında konuşuluyor. Diğer taraftan ise AKP İzmir teşkilatlarında son dönemde, parti içinde “Rantiyeci, çorbacı ve şakşakçılar” diye tanımlanan grup nedeniyle küskünlerin sayısı giderek artıyor.

Ali Babacan ile beraber hareket etmesi beklenen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ailesinin önemli bir kısmının İzmir’de yaşıyor olması, İzmir’de Babacan’ın kuracağı partiye kaymaların çok olacağı ihtimalini güçlendiriyor. Bu çerçevede ilk olarak Gül’ün birinci dereceden akrabası olan İzmir eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu ismi öne çıkıyor.

AKP kulislerinde Tekelioğlu ile birlikte siyaset yapan Konak ve Karabağlar ilçe teşkilatlarında önemli kopmalar olacağı konuşuluyor. Konak’ta, Tekelioğlu ile beraber siyaset yapan AKP Konak ilçe eski başkanları Nazmi Kalyoncu, Yaşar Ötnü ve Ali Gönen ile Konak Belediyesi Meclis eski üyesi Tevfik Erdoğan ve il eski Başkan yardımcısı Niyazi Memur’un yeni partiye geçecekleri konuşuluyor.

EN BÜYÜK KOPUŞ KARABAĞLAR’DA

AKP’nin geçmişteki mihenk taşlarından olan ‘Ak Evler’ örgütlenmesinin Karabağlar’da olması, en büyük kopuşun Karabağlar’da yaşanma ihtimalini güçlü kılan nedenler arasında gösteriliyor.

Parti kulislerinde bu isimlerin adı geçerken, Babacan’ın, yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, “AKP’den transfer yapalım, grup kuralım” düşüncesi içinde olmayacağı ifade edildi. Bu kaynaklar, kendilerine yakıştırılan “Dört eğilim bir araya gelecek, ANAP Modeli olacak” yakıştırmasına da karşı çıkıyor. Hareketin kurucuları siyasi kamplaşma devrinin “son seçimde görüldüğü üzere” bittiğine inanıyor. Ortaya çıkan hareketi insanlar etrafında değil prensipler etrafında yapılandırılacağını dile getiriyorlar. O nedenle transferlerde de gönüllü katılım esas alınacağı ifade ediliyor.