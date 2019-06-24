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25.06.2019
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Ali İhsan Varol: Senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur

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23 Haziran İBB seçimlerinden sonra dikkat çeken bir paylaşım da Ali İhsan Varol’dan geldi.

Varol, sunuculuğunu yaptığı Kelime Oyunu’ndan alınan kesitlerin montajlanarak, AKP propagandası yapıyormuş gibi gösteren videolar hakkında ilk kez konuştu.

Varol, “Yayılmasın diye sustum, şu tiviti atacağım anı sabırla bekledim. Ey bu montajı yapan kifayetsiz hırsız; çok hoş planlar kurmuştum senin için ama inanır mısın içim soğudu. Kal kendi mezbeleliğinde… Zaten senin gibi bir satılmış şimdiye kadar 806.415 defa pişman olmuştur.” diyerek montaj videolara tepki gösterdi.

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