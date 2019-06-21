22.6 C
Istanbul
22.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması

Ali İhsan Yavuz’dan 23 Haziran açıklaması

birgun.net birgun.net

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un 23 Haziran’da sandık başında olacağını hatırlatarak, “31 Mart’ta yaşanılan usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta yaşanan seçime değinen Yavuz, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz ki 31 Mart’ta yaşanılanlarla ilgili; YSK sorumlularla ilgili suç duyurularında bulunulmasına karar vermişti, YSK, 13 ilçe seçim kurulu müdürünün yerini değiştirmişti, HSK, ilgili seçim kurulu başkanlarıyla ilgili inceleme izni vermişti. Bu sefer, yani 23 Haziran günü, bütün görevlilerimiz (sandık ve seçim kurulu görevlileri) herhangi bir usulsüzlük, kanunsuzluk ve seçim yolsuzluğu oluşmaması açısından olağanüstü düzeyde dikkatli davranacaklardır. Sandıklarda herhangi bir usulsüzlük görüldüğünde derhal müdahale edilecek, müşahitlerimiz, gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak,ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM’ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutanak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili bir şekilde atılmış olacaktır.”

Başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların Seçim Kurulu Başkanı, müdürü ve diğer seçim kurulu görevlilerinin, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzuları olduğunu kaydeden Yavuz, “AK Parti Seçim görevlilerinin ise seçimin her anını yüksek bir motivasyon ve titizlikle takip etmelerini, gerektiğinde müdahale edip itirazda bulunmalarını, bu itirazları kayda geçirmelerini ve durumdan İl ve İlçe SKM’lerini haberdar etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak diyoruz ki; demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın… İstiyoruz ki İstanbul, proje insanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Binali Yıldırım Bey ile daha da gelişsin ve güzelleşsin. Gayret bizden tevfik Allah’tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun.” ifadelerine yer verdi.

İlginizi çekebilir:  17 yıldır kullandıkları araştırmalar bu kez AKP'ye kara bir tablo sunuyor: Anketler ilk kez tek ses

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,775AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Feministin çantasında bu hafta: İktidara ‘referandumunda’ kırmızı kart

birgun.net -
Yarın iktidarın YSK darbesiyle iptal ettirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi tekrarlanacak. Bu...
Devamını Oku

‘Hedef alınan hayatlarımız’

HABER MERKEZİ -
SENA ÖZCANLITürkiye’de erkek istihdamı yüzde 65.6 iken...
Devamını Oku

Hükümetin gündemindeki düzenlemeye sanatçılar tepkili: Nafaka hakkına dokunmayın!

HABER MERKEZİ -
DİLAN ESENNafaka Hakkı Kadın Platformu’nun ‘Kadınların Nafaka...
Devamını Oku

Öcalan etkisi?

L. DOĞAN TILIÇ -
Güler misiniz ağlar mı; bütün işaretler İmamoğlu’nun kazanmakta olduğunu gösterdiği için olsa...
Devamını Oku

‘Öptüreceksen not vereyim’

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ç.D’nin okuldaki...
Devamını Oku

Hattın hatalı inşa edildiğini ortaya çıkan belgelere ulaştık: Yüksek Hatalı Tren!

Uğur Şahin -
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 19 Haziran’da aşırı yağış nedeniyle durdurulan Yüksek Hızlı Tren...
Devamını Oku

40 yaş üstü 5 kişiden biri KOAH

birgun.net -
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), genellikle uzun süreli nefes darlığı, öksürük, balgam...
Devamını Oku

İstanbul’da yangın faciası: 4 işçi yaşamını yitirdi

birgun.net -
Büyükçekmece’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre...
Devamını Oku

İstanbul’u yaşanmaz bir kent haline getiren AKP, belediyeyi de rant kapısına çevirdi: Yaptılar yine yaparlar, izin vermeyeceğiz

HABER MERKEZİ -
1- USULSÜZ HARCAMA YAPTILARSayıştay’ın incelemesi sonucu başta...
Devamını Oku

Cumhurbaşkanlığı’ndan mektup açıklaması

birgun.net -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi