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17.07.2019
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Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinde talimat veren emniyet müdür yardımcısına ödül gibi ceza

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Eskişehir’de, FETÖ’nün “altın çocuklar” diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer alan İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün, Gezi Direnişi sırasında görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan polislere usulsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aygün, Ali İsmail Korkmaz’ın yakınları ile avukatlar katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Aygün savunmasında, “Konuyla benim alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme hakimi Aygün’ü “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

Bir insanın ölümünden sorumlu olduğu için 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Aygün daha önce yargılandığı davalardan ise, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl, “gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi” suçundan 33 kez 1 yıl 6 ay 22 gün, “haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” suçundan 9 kez 3 yıl 1 ay 15 gün, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” suçundan ise 39 kez 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak:DHA

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