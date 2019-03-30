Ali Koç: Bu proje Fenerbahçe’nin finansal kurtuluşu

Fenerbahçeli yöneticilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı kitlesel kaynak oluşturma projesi, bir diğer adıyla “FENER OL” projesi, 4 Nisan saat 19.07’de başlayacak.

Kulüp televizyondan yapılacak yayınla projenin detayları anlatılacak, destek vermek isteyenlerin izleyeceği yollar belirtilecek. Medyanın spor müdürlerine bugün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bilgilendirme toplantısı yapan başkan Ali Koç ve yöneticiler Burhan Karaçam ile Sertaç Komsuoğlu hem projeyi anlattılar hem soruları yanıtladılar. Kampanyanın henüz başlamadığını özellikle hatırlatan Fenerbahçe Yönetimi, taraftarlarıın kendilerine gelen telefon ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini belirterek korsan girişimlere karşı uyardı.

Ali Koç, kulübe mektup yoluyla dahi destek geldiğini belirterek, “Biz daha bu kampanyayı hiçbir yerde açıklamamış, dillendirmemişken duyan taraftarlarımız Türkiye’nin dört bir yanından mektuplar gönderdi. Zarfların içinden tüm aidiyetiyle Fenerbahçe’ye duyduğu aşkı anlatan mektuplar ve harçlıklarından artırdıkları paraları gönderdiler. Tüm bunları saklıyoruz, bizim bu kampanyaya inancımızın asıl dayanağı işte bu aidiyet duygusudur” diye konuştu.

“BAĞIŞ YAPANLARIN İSMİ STADIN DUVARINA YAZILACAK”

UEFA ile 3 yıl önce yapılan anlaşmayı hatırlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Buna göre 3 sene sonunda yani 31 Mayıs 2019 itibarıyla Fenerbahçe’ye müsaade edilen eksi tutar 30 milyon avro. Şu an gelinen nokta 95 milyon avro eksideyiz. 65 milyon avro ilave gelir yaratamadığımız takdirde, Avrupa’ya gidememe sıkıntısı ile karşı karşıyayız. İlk hedef, UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak. Yaratılan gelir borçlara gidiyor, mali sıkıntılar aşılmadığında sürdürülebilir sportif başarı elde edilemeyecek. Bu arada yasalar gereği en fazla 1 milyar TL bağış toplayabiliyorsunuz. Diğer adımlar ise üst üste 2-3 sene Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, veya Şampiyonlar Ligi’nde her 4 yılda en az 2 kez yer almak, çünkü statü değişti, gitmek zor, önceden 2 takım direkt gidiyordu, şimdi tek takım direkt gidiyor ama gruplara kalıp 1 puan bile alsanız 40 milyon avroya yakın gelirin sahibi oluyorsunuz. Fenerbahçe’nin kendi öz kaynağından yetiştireceği ve keşfedeceği oyuncuları parlatıp değer yaratarak Fenerbahçe’nin geleceğini inşa etmek. Beklenen diğer gelirler ile birlikte kampanyamızın da hedefine ulaşması ile bu açığı kapatacağımıza inanıyorum. Camiamızın bu projeye sahip çıkmasını istiyorum. Tüm Fenerbahçelileri yediden yetmişe elini taşın altına koyması gerektiğini bir kez daha söylüyorum. Kampanyanın amacı Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etmek. Bu proje mali açıdan bağımsız bir Fenerbahçe yaratmanın ötesinde sürdürülebilir ekonomi yaratmak. Dileyen sms bedeli olan 20 lira da destek olabilir, 1 lira, 5 lira da verebilir, 1 milyon lira bağışlayan da olabilir ve herkes Fenerbahçe tarihinde yerini alacak. Bağış yapanların ismi stadın duvarına yazılacak” dedi.

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Ali Koç’un konuşmalarından satırbaşları şöyle:

>> “Diğer kulüpler de benzer kampanlar yaptı ancak Fenerbahçe daha önce bu tip bir kampanya yapmadı. Bize bu kampanyanın farkı ne olacak diye soruyorlar. Şuna inanıyorum; bizim kampanyamızın farkı sonucu olacak… Hatta şuna inanıyorum; bu kampanya diğer kulüplere ve yapılara da ilham kaynağı olacak, örnek teşkil edecek.

>> Her zaman söylüyorum bu camia farklı bir camiadır. Sivasspor maçımızın olduğu gün 35 bini aşkın kişi Saracoğlu’nda iken 12 bin kişi de basketbol salonumuzdaydı. Bunun bir benzeri daha yoktur.

>> Bu kampanya birden bire hayata geçirilmiş bir kriz durumundan ibaret değil, anlık bir kurgudan ibaret de değil. Kongre sürecinde bunu birçok kez dile getirdim.

>> Kulübün finansal durumu sürdürülebilir değil, mali bağımsızlığımızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız dedim. Fenerbahçe’nin finansal anlamda bir kurtuluş savaşı vereceğini anlattım.

>> Fenerbahçe taraftarı umutsuzluğun taraftarı değildir! Bu camianın yapı taşı inançtır! Söz konusu Fenerbahçe olunca bizim fıtratımızda her zaman “nasıl olmaz değil; nasıl başarırız” vardır!

>> Dünyanın dört bir yanında, her daim Fenerbahçe’nin yanında olan, bizden bir kıvılcım bekleyen, “başkan bize düşen görevi bize bildirmen yeterli” diye her gün bizi arayan, haber yollayan, söyle diyen dernek üyelerimiz var. Onlar bulundukları her yerde Fenerbahçe’nin temsilcileri. Bu kampanyanın Türkiye’nin, dünyanın dört bir yanına yayılması için en önemli görev derneklerimizde.

>> Bunun için önce ben elimi taşın altına koyacağım ama camiamın desteğini de bekliyorum, bu işin altından ancak hep birlikte kalkabiliriz dedim. Dolayısıyla bu kampanya aylarca devam eden bir sürecin, her detayı düşünülmüş planlı bir çalışmanın sonucudur. İnanıyorum ki camiamızın desteği ile sonucu da çok güzel olacak.

>> Camiamızın desteğiyle bu onurlu göreve gelmemizin ardından gerek şahsım gerekse yönetim kurulu olarak biz mali anlamda gereken desteği verdik. Bunu yaptıktan sonra şimdi de camiamızdan destek istiyoruz.”