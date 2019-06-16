Ali Koç: Bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor

Fenerbahçe’nin Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda başladı. Genel kurula Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Kurul Üyeleri katıldı.

Tüzük tadiline ilişkin son seçimli genel kurula katılanların yüzde 10’u yani 2 bin 342 kişinin yeterliliği arandı. Yeterli çoğunluktan 1572 üyenin tüzük tadiline katılması üzerine çoğunluk sağlanamadığı gerekçesi ile iptal edildi.

Ali Koç, ”Son rakamları alacağız ama 1500 civarıydı. Büyük ihtimalle gerçekleştiremeyeceğimiz tadilat olacak. Bizim açımızdan çalışmalarımızı engelleyecek bir durum değil. Mali açıdan daha belirleyici maddeler var. Günlük akışı etkilemeyecek maddeler var. Önemli olan camiamızın önem verdiği tüzüğün ciddi anlamda yapılanması gerekiyor. Çelişkili maddelerin düzeltilmesi gerekiyor. Günümüzün gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Seçimin daha demokratik hale getirilmesi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurması gibi konular var. Aidat ile ilgili konular var. Bize göre yönetim kurulunun süresi ve dönemin tekrar belirlenmesi gerekiyor. 3 dönem sonra belki kısıtlama olabilir. Tüzük öyle yapılsın ki önümüzdeki 25-30 sene değişikliğe gerek duyulmasın. Çok kapsamlı bir çalışma, madde madde oylanacak. En ince detayına kadar sorgulanmış eleştirilmiş düzeltilmiş , hiçbir takvimsel sıkıntıya gelemeden, 2014’teki değişiklik aceleye gelmişti. Kongre üyesi var, kongre üyesi var. Toplantıdan toplantıya gelen var, parasını ödeyip gelmeyenler var. Bu konular ile ilgili her kongre üyesinin görüşünü söyleyebileceği bir süreç işleteceğiz. Bunun için toplantılar düzenlenecek. Daha çok katılımcı olmak isteyen üyeler ilgili kurullarla çalışmalar yapabilecek. Bugünküler ise mali konulardı. Çok fazla tartışmaya açık olmayan konulardı. Katılan kongre üyelerine teşekkür ederim. Şu anki rakam 1572 kişiyiz. Sizleri yormamak adına öğleden sonraki toplantıya kadara bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor. Yeni tarih gerekmiyor. Buradaki maddeleri size bahsettim ‘büyük tüzük tadil’ toplantısında ele alacağız” dedi.

Ali Koç’un açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim duruşumuz önümüzdeki sezon çok daha farklı olacak. Comolli hata yapmış olabilir ama geçmişine bakarsanız futboldan anlamadığını söyleyemezsiniz.

140 milyon Euro gibi bir rakamı, sponsorlar dahil kulübe soktuk. Bunun dışında 20-25 milyon Dolar’ı da Fener Ol ile kulübe getirdik.

30 milyon dolarlık basketbol takımımızın bütçesini küçültmeyeceğiz.

“Ayağınızı denk alın”

Hep söylüyorum, içinde olduğumuz durumunda farkında değilsiniz, tahmin bile edemezsiniz. 8 aylık denetim sürecinde neler bulduğumuzu anlatırsak camiamız mahcup olur. Buradan sesleniyorum; ayağınızı denk alın, belli kısımlara söylüyorum. Ve dua edin ki biz başarılı olalım.

“50 lira kulüp aidatı çok düşük”

Deniz bitti. Keşke seçim bu sene olsaydı. Onlar kaybederek çok kazandılar. 50 lira kulüp aidatı çok düşük. Bunu kabul edelim artık arkadaşlar. 250 TL de düşük bence. 500 mü olur artık bilemiyorum. 600’ü geçmez ama.

“FFP’nin arkasına saklanıyormuşuz…”

Kardeşim adam sattığın kadar adam alabilirsin diyorsa, sattığın kadar adam alacaksın. Sonrasında ise bonservissiz ve kiralık oyuncular olabilir. UEFA’nın kararına göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. FFP’nin arkasına saklanıyormuşuz, böyle bir şey yok. Her şeyi en şeffaf şekilde aktarmaya çalışıyoruz.

“10 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemiyoruz”

Şampiyonlar Ligi elde edilebilecek en büyük gelir kaynağı ve biz 10 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne gidemiyoruz. Bizim gitmemiz gerekiyor.

“Genç oyuncuları dönemin hocasına sordum”

Lille’in 2. keşfi Duhan Aksu haberi vardı gazetelerde. Merih de, Duhan Aksu da bizim eski U21 kadromuzdan. Başka oyuncular da var. Sordum o zamanın ilgili hocasına. ‘Biz bu oyuncuları A takımı yolladık, uygun görülmediler’ diyor.

“Beğenmediğiniz Comolli o maddeyi koydu”

Ümraniye’de bize gol atan Yasir’in sözleşmesinde madde var. Belirli ücrete geri alınma maddesi. Sordum diğer oyuncularda neden bu madde yoktu diye. O oyuncular daha önceki dönemden. Yasir’in bu sözleşmesine maddeyi beğenmediğiniz Comolli koydu.

Fener Ol’da 125-130 milyon TL’ye geldik 2 ayda. Ama hedeflediğimiz 400-450 milyonun uzağındayız. Ama biz onu Nisan ayına kadar hedefledik, 2 ay için değil. Acun, Cem Yılmaz, Beyaz, bunu yapmaya ne mecburiyetleri vardı? Sanatçısı, devlet adamı, işçisi, talebesi…

“Kalleşçe bir saldırıya uğramıştık”

3 Temmuz bize büyük zarar verdi. Rakiplerimizden maddi ve sportif açıdan fersah fersah öndeydik. Belimizi büktüler. Biraz vicdanı olan, renklerden bağımsız bakanlar ne kadar kalleşçe bir saldırıya uğradığımızı görmüştür.

Bize bunu yapan kahpe insanların bir kısmı içeride, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Gerekli cezaları aldılar. Konuyu yakınen takip ediyoruz.

“10 milyonu hazırla!”

Yönetim kişi başı 1 milyon verecekse ben yarın hemen 10 milyon vereceğim diyen oldu. Yarın yönetim kurulu olarak 22 kişi 22 milyonu hazırlıyoruz, 10 milyonu hazırla Fenerbahçe için.

Emre Belözoğlu, Kolarov alınmasın, gençler olsun diyorsunuz ama gençlerle tecrübelileri iyi bir şekilde karıştırmak lazım. Bizim geçen sezon en büyük eksiğimiz winner, duruşu olan, lider, savaşçı oyunculardı.