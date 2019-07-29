Ali Koç, Luiz Gustavo transferi için Fransa’ya gidiyor

Marsilya’nın 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo’yu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler transferi noktalamak için Fransa’ya gidiyor.

Skor‘dan Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Comolli, Marsilyalı Luiz Gustavo transferini sonlandırmak için kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşecek.

Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 lig maçına çıktı, 2 gol attı.

Çözüm altyapıda bulundu

30-31 Temmuz’da Audi Cup’a katılacak olan Fenerbahçe’de defans sorunu baş gösterirken teknik heyetin altyapıda yetişen Okan Turp’u bu bölge için hazırladığı öğrenildi.

18 yaşındaki oyuncuyu kafileye dahil edecek olan teknik direktör Ersun Yanal’ın genç öğrencisini Sadık Çiftpınar ile dönüşümlü olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.