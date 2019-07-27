Ali Koç: Transfer daha bitmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında yapılacak transferlerle ilgili bilgiler verdi.

“Tamamen hocamızın istekleri ve arzuları doğrultusunda, sportif direktörümüzün istekleri doğrultusunda bir transfer politikası belirledik” diyen Koç, “Transfer daha bitmemiştir” dedi.

Koç, “1 veya 2 stoper, 1 orta saha ve 1 forvet” daha alacaklarını belirtti ve ekledi: “Ancak bazı şartlar da var. Kolay değil…”

Açıklamalarında Avrupa’dan men kararı çıkmamasına değinen Koç, “Bu aslında çok büyük bir başarıdır. Hem prestij hem mali olarak önemlidir” dedi.

“SÖYLEYECEKLERİMİZ HENÜZ BİTMEDİ”

“Fener Ol kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Koç, şöyle devam etti: “Bu çok uzun bir yolculuk. Bu kampanyadan gelenler ve UEFA’nın kararı bize sadece nefes aldırdı. Fenerbahçeliler her zaman Fener olurlar. Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatmasını üzülerek izledik. Biz o seviyeye düşmeyeceğiz ama kendi hocasıyla ilgili bizim söyleyeceklerimiz henüz bitmedi.”

“ŞÜPHESİ OLAN VARSA SÖZLEŞMELERİ GÖSTERELİM”

“Garry Rodrigues transferinden bize saldırıyorlar” ifadelerini kullanan Koç, “Suudi Arabistan’dan kaynağını bulamadığımız bir açıklama var. Şüphesi olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmeleri” diye konuştu.

Koç, sözlerini, “Biz şampiyon olacağız” diyerek noktaladı.