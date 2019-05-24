Ali Koç’tan Emre Belözoğlu kararı

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 38 yaşındaki Emre Belözoğlu’yla 1 yıllığına anlaşan Fenerbahçe’de transferin perde arkası ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu ile transfer görüşmesi yapan başkan Ali Koç’un gelecek sezon için de bir teklif sunduğu belirtildi.

Koç ve ikinci başkan Semih Özsoy, Belözoğlu’na bir sonraki sezon teknik heyette görev vermeyi planlıyor.

Milli Takım sonrası transfer resmiyete dökülecek ve imzalar atılacak.

Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’deki 4 sezonda çıktığı 128 maçta 15 gol, 21 asistlik performans sergilediği aktarıldı.