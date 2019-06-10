Ali Koç’tan kadro açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, “UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır” dedi.

Ali Koç’un kulüp dergisine yaptığı açıklama şöyle;

“Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde UEFA tarafından kulübümüze FFP kurallarına ilişkin Kulüp Kontrol Kurulu İnceleme Dairesi kararları tebliğ edildi.

Alınan bu kararlar doğrultusunda her ne kadar İnceleme Dairesi, dosyayı Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi’ne sevk etmiş olsa da ilgili daireye bulundukları tavsiyeler gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur.

İnceleme Dairesi kararında, özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana finansal ve idari alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yani Fener Ol kampanyamız, sermaye girişi, yeni sponsorluk anlaşmaları, forma ve kombine gelirlerindeki artış, kulübümüzün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci, yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmaları gibi konulara atıfta bulunulmuş ve UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir.

Bu doğrultuda UEFA İnceleme Dairesi’nin verdiği kararda, çalışmalarımızın meyvesini aldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor, siz değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor.

Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi’nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir.

UEFA tarafından dikkatle takip edilen bir diğer husus ise kulüplerin mali durumunu düzeltmesine imkan sağlayacak finansal kontrol talimatı hazırlıklarıdır.

Bu çalışmaya Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sonuna kadar destek veriyor ve bir an önce yürürlüğe girmesi için gereken her konuda üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu iki önemli adım hayata geçirildiğinde UEFA sürecinde elimiz daha da güçlenmiş olacaktır.

UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır. “