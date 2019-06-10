26 C
Istanbul
10.06.2019
Anasayfa SPOR Ali Koç'tan kadro açıklaması

Ali Koç’tan kadro açıklaması

birgun.net birgun.net

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, “UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır” dedi.

Ali Koç’un kulüp dergisine yaptığı açıklama şöyle;

“Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde UEFA tarafından kulübümüze FFP kurallarına ilişkin Kulüp Kontrol Kurulu İnceleme Dairesi kararları tebliğ edildi.

Alınan bu kararlar doğrultusunda her ne kadar İnceleme Dairesi, dosyayı Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi’ne sevk etmiş olsa da ilgili daireye bulundukları tavsiyeler gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur.

İnceleme Dairesi kararında, özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana finansal ve idari alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yani Fener Ol kampanyamız, sermaye girişi, yeni sponsorluk anlaşmaları, forma ve kombine gelirlerindeki artış, kulübümüzün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci, yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmaları gibi konulara atıfta bulunulmuş ve UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir.

Bu doğrultuda UEFA İnceleme Dairesi’nin verdiği kararda, çalışmalarımızın meyvesini aldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor, siz değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor.

Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi’nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir.

UEFA tarafından dikkatle takip edilen bir diğer husus ise kulüplerin mali durumunu düzeltmesine imkan sağlayacak finansal kontrol talimatı hazırlıklarıdır.

Bu çalışmaya Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sonuna kadar destek veriyor ve bir an önce yürürlüğe girmesi için gereken her konuda üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bu iki önemli adım hayata geçirildiğinde UEFA sürecinde elimiz daha da güçlenmiş olacaktır.

UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır. “

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,563AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Ali Koç’tan kadro açıklaması

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp dergisine yaptığı açıklamada, "UEFA yargı dairesinin...
Devamını Oku

Öztrak’tan AKP’ye: Su akarken kovayı dolduramadılar

birgun.net -
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel...
Devamını Oku

Sivas’ta aile sağlığı merkezine 36 kurşun sıkıldı

birgun.net -
Sivas'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanan aile sağlığı merkezinde hasar oluştu.
Devamını Oku

5 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı

birgun.net -
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Zeki B. isimli...
Devamını Oku

Honaz Belediye Başkanı Kepenek mazbatasını aldı

birgun.net -
31 Mart yerel seçimlerinde yapılan itirazların ardından 2 Haziran yenileme seçiminde Honaz...
Devamını Oku

İzlanda basını: Futbolcuların bekletilme sebebi, uçuşun Konya’dan yapılması

birgun.net -
A Milli Takım'ın İzlanda'da hakaret içeren koşullarda karşılanmasıyla ilgili yankılar sürerken İzlanda...
Devamını Oku

Beşiktaş’ta Abdullah Avcı dönemi başladı

birgun.net -
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzaladı.
Devamını Oku

50 günlük köpeği işkenceyle öldüren adam serbest bırakıldı

birgun.net -
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde Süleyman Ç., komşusunun 'Pasha' ismini verdiği...
Devamını Oku

AKP’den ‘bedelli askerlik’ açıklaması: Yeni düzenleme olabilir

birgun.net -
AKP Grup başkan Vekili Bülent Turan, "Bedelli askerlikte yaş kriterlerinde yeni düzenleme...
Devamını Oku

Pakistan’da eski cumhurbaşkanı gözaltına alındı

birgun.net -
Pakistan'da cumhurbaşkanlığı görevi yürütmüş olan Asıf Ali Zerdari'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi