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27.06.2019
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Aliağa Belediye işçilerine sanatçı desteği

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri işten çıkarılan Aliağa belediyesi İşçileriyle bir araya geldi.

Demokrasi Meydanı’nda bir ayı geçkin süredir işlerine geri dönmek için direnen Aliağa Belediyesi işçilerine şarkıları ve şiirlerden oluşan bir etkinlikle seslenen Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri “Aliağa işçisi yalnız değildir” dedi.

İşten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileriyle dayanışma konserinde hem işçiler hem çocukları şarkılara eşlik etti.

Konser öncesi işçilerle sohbet eden genç müzisyen ve oyuncular “Ülkenin her tarafında işten çıkarmaların yoğunlaştığı bir dönemdeyiz. Bir tarafı ekonomik krizle alakalı bir tarafı siyasal krizle ilgili bir süreçten geçerken bu tip direnişler çok önemli… Buradaki sessizlik kültürünü kırmak adına çok değerli bir direniş Aliağa işçilerinin başlattığı bu direniş. Bizler devrimci sanatçılar olarak direniş alanlarında olmayı hem sanatın kendi yaratıcı mecrasını bulabilmesi hem de direnişlerin kendi estetiklerini daha üst noktaya çıkarabilmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliği sağlamak için bu gün buradayız. 2012 yılından beri toplumsal muhalefet alanlarında işçi grevlerinde, ekoloji eylemlerinde müziğiyle var olan bir kolektifiz. Direniş alanlarında hem direnişlere hem de kendi ürettiğimiz müziğe yeni olanaklar yaratmak için bir araya geliyoruz. Bir karşı duruş olduğu sürece bizler de destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Bertolt Brecht’in bir şiiri ile Aliağa’da yaşananları değerlendiren Duvara Karşı Tiyatro oyuncusu ise “Belediye başkanının konuşmasını Brecht’in Tahterevalli şiirine benzetiyorum. Seçimden önce gelin hep beraber yönetelim yukarıda olalım diyenler seçimlerden sonra siz aşağıda kalacaksınız diyorlar. Aliağa Belediye Başkanının işçileri çıkardıktan sonra sarf ettiği sözler bu anlayışla örtüşüyor” diye konuştu.

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