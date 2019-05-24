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24.05.2019
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Aliağa Belediyesi işçileri direniyor

Aliağa Belediyesi’nde işten atılan işçiler, Demokrasi Meydanı’nda nöbet eylemine başladı. İşçiler, “İşimizi geri alana kadar mücadele edeceğiz” dedi

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AYCAN KARADAĞ

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde, MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar, 6 temizlik işçisinin iş akitlerini hiçbir gerekçe göstermeden fehetti. Çıkarılan 6 işçi, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda ‘İşten atmalar yasaklansın, atılan işçiler geri alınsın’ talepleri ile nöbete başladı. Öte yandan ilerleyen günlerde görev yerleri değiştirilen 200 kadar işçinin de işten çıkarılacağı iddia edildi.

MHP’li başkan muhatap bile olmuyor

İşten çıkarılan işçilerden Mehmet Emin Şavur, süreci BirGün’e anlattı. Şavur, belediye yetkililerinin bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade ederek, “Pazartesi günü basın açıklamasıyla direnişimize başladık. Şu ana kadar bir gelişme sağlayamadık. Belediyeden bir muhatap bulamıyoruz” dedi. Kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten Şavur, Aliağa Belediye Başkanı MHP’li Serkan Acar’ın kendi ilçe yönetimini bile dinlemediğini kaydetti. Ne sendikanın ne de kendilerinin belediye başkanı Serkan Acar’dan randevu alamadıklarını söyleyen Şavur “İlk 3 işçi çıkarıldığında başkan yardımcısı, ‘Başkanımızın bilgisi yok’ dedi. Daha sonra sendikayla görüşmeler başladı. Bu görüşmeler devam ederken 3 işçi daha çıkarıldı” şeklinde konuştu.

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‘Neden çıkadıldığımızı bilmiyoruz’

Şavur sözlerine şöyle devam etti: “Biz neden işten çıkarıldığımızı bilmiyoruz. Bu direnişe başlamamızdaki nedenlerden birisi de budur. Biz bir dönem bu belediyeyle çalıştık. İşimizin gereklerini yerine getirdik, emek verdik. Belediye de memnundu. Ancak ne olduysa işten çıkarıldık. Ne oldu da çıkarıldık? Şimdi bir de 200’e yakın işçinin işten çıkarılacağı konuşuluyor. Ne kadar doğru bilinmez ama konuşuluyor. İşten çıkarılacağı söylenen bu isimler Genel-İş Sendikası üyesi.”

İşten çıkarılmaların sendikalı işçilere yönelik olduğunu söyleyen Şavur, “Bize de gerekçe gösterilmedi, sendikalı işçilerin işten çıkarılacağı konuşuluyor. Yani sendikalı işçilere yönelik bir durum var burada. Biz de işten çıkarılmamızın siyasi olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Belediyenin MHP’li yönetiminin hata yaptığını vurgulayan Şavur sözlerini şöyle bitirdi: “Hata yapıyorlar ve yanlışlarından geri dönmeliler. Bize bir açıklama yapılmalı. Aynı şekilde bizim hizmet ettiğimiz Aliağalılara da açıklama yapılmalı. Biz işlerimize geri dönene kadar mücadelemiz devam edecek”

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