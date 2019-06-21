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22.06.2019
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Aliağa Belediyesi işçileri kontak kapattı

MHP’li Aliağa Belediyesi’nde daha önce işten çıkartılan 132 işçiye dün akşam saatlerinde 47 kişinin daha eklenmesi ile işten çıkartılan işçi sayısının 179’u ulaştığı bildirildi.

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Bir aya yakın süredir Aliağa belediyesinde yaşanan işçi kıyımı altında işten çıkarılma korkusuyla çalışan işçiler daha önce çıkarılan 132 işçiye dün akşam saatlerinde 47 kişinin daha eklenmesiyle bu gün kontak kapattı. İşten çıkarılma endişesiyle çalışan işçiler sabah saatlerinde çöp kamyonlarını işe çıkarmayarak yaşanan durumu protesto etti. Temizlik İşleri biriminde çalışan işçilerin işe çıkmama eylemlerine park bahçe ve fen işleri birimindeki işçilerden de destek geldi.

Aliağa belediyesinde halen çalışan işçiler işten çıkarmaların durdurulması ve çıkarılan işçilerin geri alınması talebiyle eylemlerine devam ediyor. Bu güne kadar çıkarılan işçi sayısı 179’a ulaşırken direnişlerine devam eden belediye işçilerine destek ziyaretleri de sürüyor.

“BU AMANSIZ SALDIRIYI DURDURACAĞIZ”

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu direniş çadırına ziyaret ederek, “Bütün işçi sınıfı açısından ve demokrasi mücadelesi açısından ya hep beraber omuz omuza direneceğiz ya da kaybedeceğiz. Bu yüzden Aliağa Direnişi, Sibaş Direnişi, TÜPRAŞ’taki TİS görüşmeleri, Cargill Direnişi yani işçi sınıfının bütün direnişleri Türkiye işçi sınıfının ortak sorunudur. Bu aynı zamanda emek ve demokrasi güçlerinin ortak kavgasıdır,” dedi. Piroğlu şöyle devam etti; “Saray hepimize düşman ve ancak bir araya gelirsek onu püskürteceğiz. HDP dün olduğu gibi bu gün de Türkiye işçi sınıfının yanında emek güçlerinin yanında onlarla mücadele etmeye devam edecek. Kazanan biziz, güçlenen biziz. Aliağa bir işçi kenti. Aliağa’da işçiler olmazsa bu şehir olmaz.. Aliağa Belediyesi’nin başındaki başkanın bu saldırısı Aliağa’ya yapılmış bir saldırıdır. Ya teslim olacağız ya da hep beraber karşı çıkarak bu amansız saldırıyı durduracağız.”

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