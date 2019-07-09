Aliağa Belediyesi’nden atılan işçiler son hak edişlerini istiyor

Aliağa Demokrasi Meydanı’nda direnişlerine devam eden Aliağa Belediyesi işçilerinin işlerine geri dönebilmek için başlattıkları direniş devam ediyor.

İşten çıkarılmalarının ardından kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan işçiler, aynı zamanda çalıştıkları süre zarfında elde ettikleri Mayıs ayı hak edişlerini de halen alamadılar. Biriken kredi borçları, çocukların masrafları gibi masraflarla bir aylık süreci geçiren işçiler dün Aliağa Kaymakamı Erhan Günay’ı ve Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan’ı ziyaret ederek durumlarını aktardı.

İşlerine geri dönebilmek için başlattıkları direnişleri süren işçiler Aliağa Kaymakamı Erhan Günay ile yaptıkları görüşmelerde haksız bir biçimde işten çıkarıldıkları yetmezmiş gibi son çalıştıkları ayın ödemelerinin de kendilerine yapılmadığını, bu anlamda ödemesi geçen borçlar nedeniyle bankalar tarafından arandıklarını, evlerine götürecek ekmek paralarının dahi olmaması sebebiyle yaşamlarını sürdürmekte zorladıklarını anlattı. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay’dan konuyla ilgili bir mülki amir olarak adım atmaları yönünde bir talepte bulunan işçilere Günay’ın cevabı olumlu yönde oldu. Günay’ın maaşların yatırılması yönünde görüşmelerde bulunacağı cevabını verdiği öğrenildi.

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan’ın ise işçilere son hak edişlerinin bir kısmını yatırmak için adım atma eğiliminde olduğu aktarıldı. İşten çıkarıldığı için direnişlerine devam eden Belediye işçileri ise artık bıçağın kemiğe dayandığını belirtti. Bir işçi biriken borçları ödemek için 20 yıllık belediye hizmetinin ardından parça başı havlu kenarı temizleme işi yapıyor.

“KREDİ BORÇLARI İÇİN ÇAPAYA GİDİYORUM”

Yıllardır belediyede şoförlük yapan ve bir çocuğunu bıçaklı saldırıda kaybeden Halil Günaydın’ın eşi İpek Günaydın ise eşi işten çıkarıldığından beri çapa işlerine gittiğini söylüyor.

İpek Günaydın, “Bizim hala maaşlarını ödemediler benim eşim emekli başvurusunu yaptı. Benim eşim 15 yıldır belediyede çalışıyordu. Son kalan maaşımızı da alamadık. Ben pamuk, domates ve karpuz çapalamaya gidiyorum. 5 bine yakında komşumdan borç aldım. Ben iki sene önce oğlumu bıçaklı saldırıda kaybettim. Belediye başkanı Acar bu durumumuzu da biliyor. Bize ‘sen merak etme abla herhangi bir sıkıntın olursa bana gel’ demişti o dönemde. Benim eşim sabah akşam demeden çalışırdı. Bir an evvel maaşlarımızın yatması gerekiyor” dedi.

“KADRO HAKKIMIZI GERİ ALACAĞIZ”

Bir başka işçi ise ne kadar mağdur olsalar da direnişlerinin kırılmayacağını dile getiriyor. Yıllardır belediyenin farklı alanlarında görev yeri değişiklikleri ve baskılarla çalıştıklarını ama yılmadan işlerine sendikalı çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler “Bizleri nice süreçlerde yıldıramadılar, ne olursa olsun hem hak ettiğimiz ödemeleri hem de işe iade hakkımızı kazanacağız. Bizim yıllarımızı vererek kazandığımız kadro hakkımızı böyle tek seferde silip atamazlar” diye konuştu.