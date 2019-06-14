“Aliağa Belediyesi’nin emek düşmanı politikaları karşısında işçilerin yanındayız”

BERKAY SAĞOL

İzmir Aliağa Belediyesi’nde yaşanan işçi kıyımına tepki büyüyor. İşten atılan işçi sayısı 132’ye ulaşırken, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin yıl dönümünde Aliağa Demokrasi Meydanı’nda işçilerle bir araya geldi. Mitinge İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İKK, KESK dönem sözcüleri, Eğitim Sen 2 No’lu şube, DİSK Genel-İş 1, 2 ve 5 No’lu şube, Dikili ve Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri katıldı.

Mitingde ilk olarak söz alan DİSK Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğru, tarihi önemi olan bir günde bir araya geldiklerini belirterek, “Emekçilerin sermayeyle olan mücadelesi tarihi belli etti. Tarih bize son sözü direnenlerin söyleyeceğini gösterdi. Son sözümüzü daha söylemedik. Mutlaka kazanacağız” dedi.

Doğru’dan sonra söz alan DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, hangi siyasal görüşte olursa olsun işçi kıyımına sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, “Bu ülkenin beka sorunu olduğunu söylüyorlar. Bu ülkenin beka sorunu işçileri aşından eden belediye başkanlarıdır. Biz buradaki emeği sonuna kadar sahipleneceğiz” dedi.

“MÜCADELEMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına ortak basın açıklamasını okudu. Tek adamlık anlayışının yerel bir örneğine şahit olduklarını vurgulayan Sarı, “Bizler İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, hem Aliağa Belediyesi emekçileri için hem de ülkenin tamamındaki haksızlıklara karşı adalet ve demokrasi talebimizi buradan bir kez daha yükseltmek istedik” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanının “Aliağa halkı bana yetkiyi verdi istediğimi alırım, istediğimi atarım” sözlerine tepki gösteren Sarı, “Halk size bu yetkiyi işçileri aşlarından, ekmeklerinden edin diye vermedi. Emekçilerin en büyük güvencesi örgütlü mücadeledir. Emek ve demokrasi güçleri olarak, Aliağa Belediyesi’nin emek düşmanı politikaları karşısında örgütlü ve ortak duruşumuzla işçilerin yanında olduğumuzu tekrar vurguluyoruz” diye konuştu.