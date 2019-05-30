Aliağa Çaltılıdere’de kimyasal tehlike

Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde 2009 yılında AKP’li Belediye Başkanı Tansu Kaya tarafından kurulan Geri Döşüm Kimyasal Atık Merkezi’ndeki kimyasal tehlike nedeniyle mahalleli diken üstünde.

Geri Döşüm Kimyasal Atık Merkezi’nde yangın çıkan yangın sebebiyle mahalle halkı tedirginlik yaşıyor.

Merkez, İzmir’in Aliağa İlçesi’ne 9 kilometre uzaklıkta yer alan Çaltıdere Mahallesi’nde yer alıyor. 2009 yılında AKP’li Belediye Başkanı Tansu Kaya tarafından kurulan merkez, son yıllarda mahallenin en büyük derdi oldu. Yaz aylarında çıkan yangınlar mahalle sakinlerini korkuturken, Atık Merkezi’nin yaklaşık 350 metre gerisinde bulunan yer altı kuyularını da tehdit ediyor.

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‘KATLİAM OLUR’

Dün öğle saatlerinde çıkan yangın sonrası BirGün’e açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı Şenol Yoldaş, dünyadan tırlarla buraya kimyasal maddeler geldiğini belirterek, “Ne geldiği de belirsiz.Gaz sıkışmasından mı başka bir şeyden mi, özellikle yaz aylarında bu bölgede yangın çıkıyor” dedi.

Yılda 15 defa yangın çıktığını vurgulayan Yoldaş, “Esas sıkıntı, bölgenin yer alan yeraltı kuyularının olması. O suya karışacak gazlarla veya başka bir atık sonrası burada bir katliam olur. Senelerdir diken üstündeyiz. Bu konu ile ilgili yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz. Sonumuzun ne olacağı belli değil” diye konuştu.