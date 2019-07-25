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25.07.2019
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Aliağa halkı, işçileri yalnız bırakmadı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İşten çıkarılan 187 Aliağa Belediyesi işçisi için dün dayanışma konseri düzenlendi. Düzenlen konsere Aliağa halkı yoğun katılım gösterdi.

Milliyetçi Hareket Parti(MHP)’li Aliağa Belediyesi’nde işten çıkartılan 187 işçi, mücadelesine devam ediyor. Dün Disk Genel İş Sendikası, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda dayanışma konseri düzenlendi. Konsere, Aliağa halkı yoğun katılım gösterdi. Yenikapı Tiyatrosu’nun pandomim gösterisi ve şiir dinletileri ile başlayan etkinlikte, Aykut Cihan, Murat Şenol ve Özcan Türe sahne aldı.

“Adı Demokrasi olan bu meydana bir sandık kuralım”

Konser öncesi konuşma yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediye işçilerinin 69 günü bulan direnişlerinde her zaman yanlarında olacağını dile getirerek, “Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız… İşçinin alın teri ve bu kente yaptığı hizmet ile tekrar belediye başkanı seçilen Serkan Acar, kendisine hukukçuyum diyen Acar buradaki insanlara haksızlık yaparak onları açlığa mahkum etmek istemiştir. Burada bulunan çocukların, anaların ahı onun ensesindedir. Biz bu ahı da yaptıklarının da takipçiyiz, peşindeyiz. Hırsızlığı yapan, belediye bütçesini azaltan işçiler değil onların rantçı politikalarıdır. Aliağa’nın en değerli arazisini kime nasıl sattınız çıkın açıklayın. Aliağa halkından işçileri çıkarmak için yetki aldığınızı söylediniz. Adı Demokrasi olan bu meydana bir sandık kuralım, Aliağa halkı size böyle bir yetki vermediğini size gösterecektir,”  diye konuştu.

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