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31.07.2019
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Aliağa işçilerine uluslararası destek

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI), Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU), Genel-İş Sendikası ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) desteğiyle, MHP’li Belediye Başkanı Serkan Acar’ın işten çıkardığı işçilerin işlerine geri dönebilmesi için bir mektup kampanyası başlatıldı.

Söz konusu kampanya ile dünyanın dört bir yanından sendikalar ve sendika üyeleri Aliağa Belediye Başkanı’na protesto mektupları göndermeye başladı.

33 farklı dilde yayın yapan LabourStart.com websitesinde başlatılan kampanyada şu açıklamaya yer verildi: “İzmir Aliağa Belediyesi, sendika üyelerini hiçbir hukuki dayanak olmaksızın işten çıkartmaktadır. Ayrıca yeni seçilen belediye başkanı, işçileri sendikadan istifa ettirerek başka bir sendikaya üye olmaya zorlamaktadır. Oysa işçiler 1998’den bu yana DİSK/Genel-İş Sendikası’na üye durumdalar. İşten çıkartılan işçi sayısı 24 Temmuz’da 187’ye ulaştı. Belediye işçileri 20 Mayıs’tan bu yana belediye önünde direnişteler. İşe iade, sendikal haklara ve özgürlüklere saygı gösterilmesini talep ediyorlar.”

Yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkanı seçilen Serkan Acar, göreve gelir gelmez belediye bünyesinde yıllardır hizmet veren işçileri çıkarmaya başlamıştı. Gelen tepkiler üzerine de başkanlığa kendisinin seçildiği söyleyerek istediğini yapabileceği yönünde skandal açıklamalar yapmıştı.

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