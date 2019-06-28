Aliağa’da direniş sürüyor dayanışma büyüyor

İzmir Aliağa Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin direnişi 40’ıncı gününü geride bırakırken, işçilere destek artarak sürüyor. Sanatçılar işçilerle dayanışmak için önceki akşam bir etkinlik düzenledi. Aliağalı kadınlar ise dün kendi hazırladıkları yemekleri direniş alanına getirerek işçilerle birlikte sofra kurdu.

BU DİRENİŞ ÇOK DEĞERLİ

Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri, İzmir’de işten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. Demokrasi Meydanı’nda bir ayı aşkın süredir işlerine geri dönmek için direnen Aliağa Belediyesi işçilerine şarkılar ve şiirlerden oluşan bir etkinlikle seslenen Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri, “Aliağa işçisi yalnız değildir” dedi. Dayanışma konserinde hem işçiler hem de çocukları şarkılara eşlik etti.

Konser öncesi işçilerle sohbet eden genç müzisyen ve oyuncular şunları söyledi: “Bir tarafı ekonomik krizle, bir tarafı siyasal krizle ilgili bir süreçten geçerken bu tip direnişler çok önemli. Aliağa işçilerinin başlattığı bu direniş sessizlik kültürünü kırmak adına çok değerli. Bizler devrimci sanatçılar olarak direniş alanlarında olmanın, hem sanatın kendi yaratıcı mecrasını bulabilmesi hem de direnişlerin kendi estetiklerini daha üst noktaya çıkarabilmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliği sağlamak için bugün buradayız.”

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KADINLAR: YANINIZDAYIZ

İşçilere bir destek de ilçede yaşayan kadınlardan geldi. Evrensel’in haberine göre, Aliağalı kadınlar dün öğle yemeğinde işçilerle buluştu. Kendi hazırladıkları yemekleri direniş alanına getiren işçiler, işçilerle birlikte sofra kurdu.

Aliağalı kadınlar adına konuşan Eren Saran, “Bir araya gelmek bazen mekân ve zaman olarak mümkün olmuyor; ama inanıyoruz ki herkesin inancı bu mücadeleyle. Bizler ne yapabiliriz dedik ve aşımızı, ekmeğimizi paylaşabileceğimizi düşündük. Bugün 40’ıncı gününe varan mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız” dedi.

İşçiler adına konuşan Doğanşah Aydın ise “En güzel günlerden biri bugün. Her şeyden önce emeğini döken kadın arkadaşlarımız bizi çok duygulandırdı. Bu dayanışmaları için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan MHP’li Aliağa Belediyesi’nde işten atılan işçilerin sayısı 179’a ulaştı.