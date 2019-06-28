25.1 C
Istanbul
28.06.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Aliağa’da direniş sürüyor dayanışma büyüyor

Aliağa’da direniş sürüyor dayanışma büyüyor

İzmir Aliağa Belediyesi’nde işten atılan işçilere destek çığ gibi büyüyor. Tiyatro oyuncuları, müzisyenler ve Aliağalı kadınlar, işçilerin yanında olduklarını duyurdu

birgun.net birgun.net

İzmir Aliağa Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin direnişi 40’ıncı gününü geride bırakırken, işçilere destek artarak sürüyor. Sanatçılar işçilerle dayanışmak için önceki akşam bir etkinlik düzenledi. Aliağalı kadınlar ise dün kendi hazırladıkları yemekleri direniş alanına getirerek işçilerle birlikte sofra kurdu.

BU DİRENİŞ ÇOK DEĞERLİ

Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri, İzmir’de işten çıkarılan Aliağa Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. Demokrasi Meydanı’nda bir ayı aşkın süredir işlerine geri dönmek için direnen Aliağa Belediyesi işçilerine şarkılar ve şiirlerden oluşan bir etkinlikle seslenen Praksis Müzik Kolektifi ve Duvara Karşı Tiyatro üyeleri, “Aliağa işçisi yalnız değildir” dedi. Dayanışma konserinde hem işçiler hem de çocukları şarkılara eşlik etti.

Konser öncesi işçilerle sohbet eden genç müzisyen ve oyuncular şunları söyledi: “Bir tarafı ekonomik krizle, bir tarafı siyasal krizle ilgili bir süreçten geçerken bu tip direnişler çok önemli. Aliağa işçilerinin başlattığı bu direniş sessizlik kültürünü kırmak adına çok değerli. Bizler devrimci sanatçılar olarak direniş alanlarında olmanın, hem sanatın kendi yaratıcı mecrasını bulabilmesi hem de direnişlerin kendi estetiklerini daha üst noktaya çıkarabilmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu birlikteliği sağlamak için bugün buradayız.”

İlginizi çekebilir:  Bu salondan adalet çıkmaz

KADINLAR: YANINIZDAYIZ

İşçilere bir destek de ilçede yaşayan kadınlardan geldi. Evrensel’in haberine göre, Aliağalı kadınlar dün öğle yemeğinde işçilerle buluştu. Kendi hazırladıkları yemekleri direniş alanına getiren işçiler, işçilerle birlikte sofra kurdu.

Aliağalı kadınlar adına konuşan Eren Saran, “Bir araya gelmek bazen mekân ve zaman olarak mümkün olmuyor; ama inanıyoruz ki herkesin inancı bu mücadeleyle. Bizler ne yapabiliriz dedik ve aşımızı, ekmeğimizi paylaşabileceğimizi düşündük. Bugün 40’ıncı gününe varan mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız” dedi.

İşçiler adına konuşan Doğanşah Aydın ise “En güzel günlerden biri bugün. Her şeyden önce emeğini döken kadın arkadaşlarımız bizi çok duygulandırdı. Bu dayanışmaları için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan MHP’li Aliağa Belediyesi’nde işten atılan işçilerin sayısı 179’a ulaştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,019AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

BM’den ‘İran’dan resmi bir mektup almadık’ açıklaması

birgun.net -
Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını...
Devamını Oku

Eczacılar Birliği’nden çağrı: Ciddi istihdam sorunu yaşanacak yeni fakülteler açmayın

birgun.net -
Türk Eczacıları Birliğince (TEB), mevcut eczacı sayısının fazlalılığına dikkati çekilerek, eczacılık fakültelerinin...
Devamını Oku

Kırıkkale’de 500 dönümlük ekili alan yandı

birgun.net -
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 500 dönümlük alan...
Devamını Oku

Instagram CEO’sundan Selena Gomez’e çağrı: Geri dön

birgun.net -
Dünyaca ünlü ABD’li yıldız Selena Gomez’in Instagram uygulamasını telefonundan sildiğini duyurmasından sonra...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçak kuş sürüsüne çarptığı için acil iniş yaptı

birgun.net -
THY'nin İstanbul'dan Antalya'ya giden uçağı havada kuş sürüsüne çarpınca geri döndü. Uçağın...
Devamını Oku

Hazine, 3 ayda 36,5 milyar borç alacak

birgun.net -
Hazine, Temmuz-Eylül döneminde toplamda 40,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 36,5...
Devamını Oku

Galatasaray’dan 3 yeni transfer açıklaması

birgun.net -
Galatasaray, eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine James...
Devamını Oku

Fenerbahçe Max Kruse’yi transfer etti

birgun.net -
Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Devamını Oku

CHP’den Eren Erdem için komisyon

birgun.net -
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili...
Devamını Oku

Karayolları’ndan FSM’deki çalışmayla ilgili açıklama

birgun.net -
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılan çalışmasıyla açıklama yapıldı.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi