23.6 C
Istanbul
09.06.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI Alınan canların hesabını kim verecek!

Alınan canların hesabını kim verecek!

birgun.net birgun.net

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Çayırova yangınına ilişkin “Çayırova’da Bayram Günü Yaşama Hakları Elinden Alınan Canların Hesabını Kimler Verecek” başlığıyla basın açıklaması yaptı.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi imzasıyla yapılan açıklamada daha önce benzerlerine defalarca tanık olunan Çayırova benzeri vakalardan ders çıkarılmadığı belirtildi. Açıklamada “Olayın bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet karşısında hesap vermesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada; yetkililere yangının meydana geldiği tekstil firmasının gerekli ruhsatlarının olup olmadığı, yangın anında içeride çalışan emekçilerin isimlerinin belli olup olmadığı ve resmi açıklamalarda firma adının kullanılmamasının firma itibarına zarar vermek istememekten mi kaynaklandığı gibi sorular yer aldı.

İlginizi çekebilir:  Çayırova'da çıkan fabrika yangını Meclis gündeminde

Sorumlular yargılanmalı

Açıklamanın devamında, söz konusu işletmenin gerekli önlemleri almadığının görülmekte olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı “Önlem almayanlar kadar denetim görevini yerine getirmeyen kamu otoritesi de işletme sahipleri gibi sorumludur ve adalet önüne çıkarılmalıdır.”

İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz

HDP Kocaeli Milletvekil Ömer Faruk Gergerlioğlu ise yangına neden olan ihmalleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Gergerlioğlu yaptığı açıklamada “Türkiye ne yazık ki iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda gereken ciddiyeti sergilememektedir. En son geldiğimiz nokta İş Cinayetlerinde Avrupa 1’inciliği ve Dünya 3’üncülüğüdür. Bu insanlar karın tokluğuna bile olmayacak çalışma şartlarında iyice sahipsiz kalmıştır” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,527AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Alınan canların hesabını kim verecek!

birgun.net -
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Çayırova...
Devamını Oku

Anadolu’nun değerli beyaz üzümleri

birgun.net -
MUSTAFA TEMİMHANBu hafta Anadolu’nun beyaz üzümlerinden ve...
Devamını Oku

Ameliyathane teknikerleri görev tanımı istiyor

birgun.net -
Dilan EsenAmeliyathane teknikerleri görev tanımlarının kanunlaşmasını istiyor....
Devamını Oku

Chernobyl, kara propaganda ve gerçekler…

Anıl Aba -
Yaşanan ekonomik krizler, yüksek işsizlik oranları ve artan gelir dağılımı adaletsizliği sebebiyle kan kaybeden...
Devamını Oku

ÇYDD’nin yeni başkanı Ayşe Yüksel BirGün’e konuştu: Amacımız 100 bin öğrenciye ulaşmak

Mustafa Kömüş -
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) geçen günlerde yeni başkanını seçti. 1995’ten beri...
Devamını Oku

“Kalbimiz kafamızın meyhanesidir”

birgun.net -
Şeref Bilsel“Şiire, - şair/okur olarak- yolcu...
Devamını Oku

Önce tehdit sonra anlaşma

Diren Deniz Sarı -
ABD ile Meksika göç konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan...
Devamını Oku

“Sayın muhbir vatandaş”, Alpay’a karşı!

Murat Meriç -
Gün geçmiyor ki memlekette yeni bir tuhaflık görmeyelim… Bir yandan seçim yarışı...
Devamını Oku

Kent; graffiti ve sokak sanatıyla şenleniyor: Bizim atölyemiz sokaklar

Uğur Şahin -
Trenlere, duvarlara çizilen ve kiminin hâlâ ‘vandalizm’, kiminin de sanat olarak adlandırdığı graffiti,...
Devamını Oku

Bütçe yetersizliği okul inşaatlarını durdurdu

birgun.net -
Şırnak’ın ilçelerine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan 13 okulun inşası...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi