Alınan canların hesabını kim verecek!

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Çayırova yangınına ilişkin “Çayırova’da Bayram Günü Yaşama Hakları Elinden Alınan Canların Hesabını Kimler Verecek” başlığıyla basın açıklaması yaptı.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi imzasıyla yapılan açıklamada daha önce benzerlerine defalarca tanık olunan Çayırova benzeri vakalardan ders çıkarılmadığı belirtildi. Açıklamada “Olayın bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet karşısında hesap vermesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada; yetkililere yangının meydana geldiği tekstil firmasının gerekli ruhsatlarının olup olmadığı, yangın anında içeride çalışan emekçilerin isimlerinin belli olup olmadığı ve resmi açıklamalarda firma adının kullanılmamasının firma itibarına zarar vermek istememekten mi kaynaklandığı gibi sorular yer aldı.

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Sorumlular yargılanmalı

Açıklamanın devamında, söz konusu işletmenin gerekli önlemleri almadığının görülmekte olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı “Önlem almayanlar kadar denetim görevini yerine getirmeyen kamu otoritesi de işletme sahipleri gibi sorumludur ve adalet önüne çıkarılmalıdır.”

İş cinayetlerinde dünya üçüncüsüyüz

HDP Kocaeli Milletvekil Ömer Faruk Gergerlioğlu ise yangına neden olan ihmalleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Gergerlioğlu yaptığı açıklamada “Türkiye ne yazık ki iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda gereken ciddiyeti sergilememektedir. En son geldiğimiz nokta İş Cinayetlerinde Avrupa 1’inciliği ve Dünya 3’üncülüğüdür. Bu insanlar karın tokluğuna bile olmayacak çalışma şartlarında iyice sahipsiz kalmıştır” dedi.