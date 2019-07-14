17.6 C
Istanbul
15.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Alman medyası: S-400’lerin alımı Türkiye için ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebilir

Alman medyası: S-400’lerin alımı Türkiye için ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebilir

Alman basınında yayımlanan S-400 ile ilgili bir değerlendirmeye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "ABD’den savunma isteği" sistemin satın alınmasında etkili oldu.

birgun.net birgun.net

Alman Die Welt gazetesi, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasının, Ankara’nın Batılı müttefiklerinin arasından ayrılmasıyla sonuçlanacak ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebileceğini yazdı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almasını yorumlayan Die Welt gazetesi, NATO ve ABD’nin sert eleştirilerine rağmen uygulanan anlaşmanın Ankara’nın Batılı müttefiklerinden ayrılmasıyla sonuçlanacak ‘geri dönüşü olmayan nokta’ haline gelebileceğini belirtti.

Makaleye göre Türkiye, bölgedeki etkisi ABD’ye göre çok daha güçlü olan Rusya’yı Ortadoğu konusunda müzakere yürütebilecek bir partner olarak değerlendirdiği için anlaşmayı ihlal etmeye kalkışmadı.

Sistemlerin başkent Ankara’nın yakınlarında konuşlandırılabileceğine dikkat çeken gazete, anlaşmanın gerçekleşmesinin bir diğer nedeni olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’den savunma isteğini gösterdi.

2016’daki darbe girişimi sırasında TBMM binasına hava saldırısı düzenlendiğini hatırlatan Die Welt, Erdoğan’ın ABD yapımı Patriot sistemlerinin konuşlandırılması halinde 2016’dakine benzer bir durumda Washington’un sistemleri devreden çıkarabileceğinden çekindiğini öne sürdü.

S-400 SÜRECİ

Geçen Cuma Milli Savunma Bakanlığı, S-400 füze savunma sistemlerinin ülkeye teslim sürecinin başladığını duyurdu. Bakanlığın bugünkü açıklamasındaysa S-400 parçalarını taşıyan 5, 6 ve 7. uçakların Ankara’ya indiği bilgisine yer verildi.

Rusya ve Türkiye, 4 adet S-400 bataryasının teslimatını kapsayan 2.5 milyar dolar tutarındaki kontratı 2017’de imzalamıştı. Ankara, anlaşma tutarının bir kısmını kendi imkanlarıyla ödüyor, diğer bir kısmının ödemesi için de Rusya’nın sağladığı krediyi kullanıyor.

Erdoğan: S-400 teslimatı tarihimizin en önemli anlaşmasıdır

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,340AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Üniversiteli işçiler Ankara yolunda: Sesimizi artık duyun!

birgun.net -
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve KİT’lerde kadrolu işçi statüsünde çalışan, memur statüsüne...
Devamını Oku

One Love Festival için geri sayım başladı!

birgun.net -
Bu yıl on beşincisi gerçekleştirilecek One Love Festival için geri sayım başladı. Katılımcılar,...
Devamını Oku

Can Yayınları, Coelho’nun kitabını bugün toplatıyor

birgun.net -
Paulo Coelho’nun Eleven Minutes (Onbir Dakika) isimli kitabını Saadet Özen, 2004'te Can...
Devamını Oku

‘Darbeyi araştırma komisyonu çalıştırılmadı’

birgun.net -
15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin üçüncü yılına girildi. CHP İstanbul Milletvekili...
Devamını Oku

Güneş gözlüğü seçmek büyük özen gerektiriyor

birgun.net -
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, güneşli günlerde güneş gözlüklerinin...
Devamını Oku

Kamu emekçisi sesini yükseltmeli

BİRGÜN ANKARA -
2020-2021 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 3 milyon kamu emekçisi ile 2 milyon...
Devamını Oku

Türkiye’nin önde gelen düşünürlerinden Fikret Başkaya: Solun kendini yeniden yaratması gerekiyor

Berkant Gültekin -
Geçen hafta duyurduğumuz üzere, Politik Muhabbetler’de ‘çıkış yollarını’ aramaya devam ediyoruz. Ne var ki...
Devamını Oku

Emekli yurttaşların düşük zam isyanı: Kaybımız telafi edilsin

birgun.net -
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi...
Devamını Oku

CHP’nin kamp programı netleşti

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde 11’i büyükşehir belediyesi olmak üzere 250’yi aşkın...
Devamını Oku

Kaşıkçı cinayetinin bilinen sırları

birgun.net -
Sophia AkramÇeviren: Fatih Kıyman Birleşmiş Milletler Raportörü...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi