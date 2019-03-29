5.5 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa ÖZEL Alman vatandaşını seçmen yapmışlar

Alman vatandaşını seçmen yapmışlar

ERK ACARER ERK ACARER

Kamuoyu ve muhalefet seçim güvenliği ile ilgili endişeler de taşıyor. AKP dışında kalan seçmenler, destek verdikleri muhalif parti yetkililerinin önlem almasını bekliyor.

Oy hırsızlığı şüphesinin yanı sıra sahte seçmen yaratmak gibi hileler de deneniyor. Bu konuda somut veriler var.

Wuppertal nere Hınıs nere

Hayali seçmen yaratılmasına ilişkin skandallardan biri Erzurum’un Hınıs ilçesinde yaşandı. Aileleri yıllar önce Almanya’ya göç eden ve Türkiye ile ilişkisi bulunmayan Alman vatandaşlarının Erzurum’daki seçmen kütüğünde isimleri bulundu. Özgür Erdemir (19) ve Ferdi Erdemir (22) isimli şahıslar Erzurum, Hınıs’taki seçmen kütüğüne kaydedildi. Almanya’nın Kuzey Ren-Westfalya eyaletindeki Wuppertal şehrinde ikamet eden kardeşler, Türk vatandaşı olmadıkları gibi daha önce Türkiye’ye bile gitmediler.

İlginizi çekebilir:  Seçim yasağını ihlal eden AKP'li başkan kamu çalışanlarının başını yaktı

“Almanya da cevap vermeli”

Olay hakkında bilgi veren gençlerin dayısı Ozan Şerif konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Yeğenlerimiz Almanya’da doğdular. İsimleri Türkiye’de kütükte kayıtlı çıktı. Bu sahtekarlığa Erzurum, Hınıs’ta müdahale etmek lazım. Yoksa birileri onların yerine istedikleri parti ve adaylarına oy verecek.” Alman vatandaşlarının isim ve bilgilerinin Türkiye’ye hangi kanalla gönderildiği de merak konusu. Fişleme şüphesi taşıdıklarını belirten Şerif; “Bir Alman nasıl Türk seçmeni olabilir? Bu soruya Alman makamları da cevap vermelidir” dedi.

Şerif, “Hınıs’ta bağlarımız var. Burada kalabalık bir aileyiz. Sadece bu iki kişi değil 30’un üzerinde şahsın seçmen kütüğüne yazıldığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verirken başka bir konuya da dikkat çekti: “Hırsızlığın bu kadarına da pes. Alman’dan seçmen yaratıp, belediye seçimlerinde oy kullandıracaklar.”

- Reklam -

SON HABERLER

Alman vatandaşını seçmen yapmışlar

ERK ACARER -
Kamuoyu ve muhalefet seçim güvenliği ile ilgili endişeler de taşıyor. AKP dışında...
Devamını Oku

14 ilde 96 bin seçmenin sandığı taşındı

HABER MERKEZİ -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Seçim İşleri Komisyonu, sandık taşıma ve birleştirmelerine dair...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nın korkusu gerçek oldu: MHP’li seçmen kararsız değil sandığa gitmiyor

Yaşar Aydın -
Yerel seçimlere saatler kaldı. Kamuoyu araştırmaları birçok il ve ilçede hiç beklenmedik...
Devamını Oku

AKP’li aday seçim için yasağı tanımadı

MEHMET EMİN KURNAZ -
AKP’nin Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhammet Subaşıoğlu seçim yasaklarını...
Devamını Oku

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi: Sevgi ve kardeşlik mutaka kazanacak

birgun.net -
BUSE İLKİN YERLİ Son 10 yılda İstanbul’un modern...
Devamını Oku

Bursa’dan Dersim’e 5 bin fidan

birgun.net -
‘Dersim’de tarımsal kalkınma’ için Bursa’da bir araya gelen yurttaşlar Dersim’e 5 bin...
Devamını Oku

AKP’li adaydan asılsız ‘müjde’

Demet Sargın -
Çanakkale’de AKP’li belediye başkan adayı Ayhan Gider’in Kirazlı’daki “vahşi altın madeninin” durdurulduğunu...
Devamını Oku

Burası Gazze değil Üsküdar… Bir mahalle enkaz altında

Uğur Şahin -
İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Tepesi eteklerinde yer alan Kirazlıtepe Mahallesi’nde yaşam, her geçen...
Devamını Oku

Beka mı, dolar mı?

Yalçın Karatepe -
İki gün sonra seçmenler sandığa gidecek ve yerel seçimler için oylarını kullanacak....
Devamını Oku

Eğitim, seçimi etkiler mi?

ÜNAL ÖZMEN -
Eğitim düzeyinin seçmen davranışına etkisini biliyoruz, fakat insanların seçim tercihlerini aldıkları/alamadıkları eğitime...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi