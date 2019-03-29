Alman vatandaşını seçmen yapmışlar

Kamuoyu ve muhalefet seçim güvenliği ile ilgili endişeler de taşıyor. AKP dışında kalan seçmenler, destek verdikleri muhalif parti yetkililerinin önlem almasını bekliyor.

Oy hırsızlığı şüphesinin yanı sıra sahte seçmen yaratmak gibi hileler de deneniyor. Bu konuda somut veriler var.



Wuppertal nere Hınıs nere



Hayali seçmen yaratılmasına ilişkin skandallardan biri Erzurum’un Hınıs ilçesinde yaşandı. Aileleri yıllar önce Almanya’ya göç eden ve Türkiye ile ilişkisi bulunmayan Alman vatandaşlarının Erzurum’daki seçmen kütüğünde isimleri bulundu. Özgür Erdemir (19) ve Ferdi Erdemir (22) isimli şahıslar Erzurum, Hınıs’taki seçmen kütüğüne kaydedildi. Almanya’nın Kuzey Ren-Westfalya eyaletindeki Wuppertal şehrinde ikamet eden kardeşler, Türk vatandaşı olmadıkları gibi daha önce Türkiye’ye bile gitmediler.



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“Almanya da cevap vermeli”



Olay hakkında bilgi veren gençlerin dayısı Ozan Şerif konu ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Yeğenlerimiz Almanya’da doğdular. İsimleri Türkiye’de kütükte kayıtlı çıktı. Bu sahtekarlığa Erzurum, Hınıs’ta müdahale etmek lazım. Yoksa birileri onların yerine istedikleri parti ve adaylarına oy verecek.” Alman vatandaşlarının isim ve bilgilerinin Türkiye’ye hangi kanalla gönderildiği de merak konusu. Fişleme şüphesi taşıdıklarını belirten Şerif; “Bir Alman nasıl Türk seçmeni olabilir? Bu soruya Alman makamları da cevap vermelidir” dedi.



Şerif, “Hınıs’ta bağlarımız var. Burada kalabalık bir aileyiz. Sadece bu iki kişi değil 30’un üzerinde şahsın seçmen kütüğüne yazıldığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verirken başka bir konuya da dikkat çekti: “Hırsızlığın bu kadarına da pes. Alman’dan seçmen yaratıp, belediye seçimlerinde oy kullandıracaklar.”