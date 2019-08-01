‘Almanların çoğu ülkelerinde ABD nükleer silahı istemiyor’

Almanya’da yapılan bir araştırma, vatandaşların büyük bir kısmının ülke topraklarında ABD nükleer silahın yerleştirilmesine karşı olduğunu ortaya koydu.

Sputnik’in haberine göre Kantar şirketinin, Greenpeace için gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, Almanların yüzde 86’sının, ABD nükleer silahının Almanya’ya yerleştirilmesinin yasaklanması gerektiği fikrini desteklediğini ortaya çıkardı. Böyle bir yasağa karşı çıkanların oranı ise yüzde 8.

Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 82’si dünya genelindeki nükleer cephaneliğin yok edilmesi taraftarı olduğunu belirtti.

Greenpeace sözcüsü Christoph von Lieven, “Araştırma sonuçları doğrudan federal hükümete, Almanya topraklarında orta menzilli nükleer füzeleri yerleştirmeme konusunda net bir talep” diye açıkladı.