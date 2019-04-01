8.3 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa DÜNYA Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi Almanya, Fransa ile Trump'ın eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapacak.

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.

İlginizi çekebilir:  Almanya'dan Brexit açıklaması

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyesi Almanya, konseyin daimi üyesi Fransa ile Trump yönetimin uluslararası sisteme eleştirileri karşısında çok uluslu düzeni savunmak için ilk kez ortak başkanlık yapma kararı aldı.

Fransa’nın geçen ay dönem başkanlığını devraldığı BM Güvenlik Konseyi’ne ortak başkanlık yapan iki ülke, bu ay da Almanya’nın başkanlığında ortak hareket edecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile BM Genel Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası düzenin korunması mesajı vererek, ”Almanya ve Fransa uluslararası düzeni savunmak zorunda.” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nde 6 kez görev üstlenen Almanya, konseyde reform ve daimi üyelik istiyor. 

KaynakAA
- Reklam -

SON HABERLER

Almanya BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldı

birgun.net -
Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.
Devamını Oku

Gökçek kabul etti: Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir

birgun.net -
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, seçim sonuçlarına dair tartışmalar...
Devamını Oku

AKP Sözcüsü Çelik’ten seçim açıklaması

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçime ilişkin...
Devamını Oku

İBB ‘Binali Yıldırım kazandı’ pankartları asıyor

Anıl Karaca -
31 Mart seçimlerinde oy sayımının tamamlanması üzerine CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeni...
Devamını Oku

Yandaş medya ’30 sandık başkanı gözaltına alındı’ demişti: Emniyet ve Valilik ‘yalan haber’ dedi

birgun.net -
Yandaş Sabah gazetesi İstanbul'da 30 sandık başkanının gözaltına alındığını iddia etmişti. Haber...
Devamını Oku

Pentagon’dan F-35 açıklaması: Türkiye’ye alternatif arıyoruz

birgun.net -
Pentagon, Türkiye’nin de yer aldığı F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili açıklama yaptı....
Devamını Oku

Aydın’da çimento fabrikasında patlama

birgun.net -
Aydın'ın Söke ilçesinde, faaliyette olan bir çimento fabrikasındaki bacaların birisinde gaz sıkışmasından...
Devamını Oku

Yandaşlardan seçim sonuçlarına organize operasyon

birgun.net -
Yerel seçim sonuçlarının açıklanması ile CHP, başta İstanbul Ankara İzmir Antalya ve...
Devamını Oku

İmamoğlu: Bütün CHP’lileri seçim kurullarında nöbete davet ediyorum

birgun.net -
Resmi olmayan rakamlara göre Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem...
Devamını Oku

Muş’ta sokağa çıkma yasağı

birgun.net -
Çoğunluğu HDP'nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş’ta Valilik, kentte...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi