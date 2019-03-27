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27.03.2019
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Almanya, İslamcıların çocuklarını da takibe alacak

birgun.net birgun.net

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın radikalleşen çocuklarla ilgili de veri toplayıp saklamasına yasal zemin sağlayan bir tasarı hazırladı.

Buna göre üç yıl önce koalisyon hükümeti tarafından, Almanya’da istihbarat örgütlerince izlenme yaşı 16’dan 14’e indirilmişti. Ancak şimdi istisnai durumlarda bu yaşın daha da aşağı çekilmesi öngörülüyor. Şu an geçerli olan yasalara göre, Anayasayı Koruma Teşkilatı çocuklarla ilgili olayları dosyalarında arşivleyebiliyor ancak bu bilgileri kısa adı NADIS olan istihbarat bilgi sistemine aktaramıyor.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı da, İçişleri Bakanı Seehofer’in yaş sınırının kaldırılmasıyla ilgili fikrini destekliyor. Bunun, devletin özellikle İslamcı çevrelerde yetişen çocukları takip edebilmesi için önemli olduğu vurgulanıyor.

Tasarıyla, radikal Selefi ailelerde “inançsız”lara karşı nefret duyguları içinde yetiştirilen çocukların izlenmesi ve ayrıca, Suriye ve Irak’tan dönmeleri halinde, IŞİD’e katılmak için Almanya’dan bu ülkelere giden cihatçıların çocuklarının da takip altına alınması hedefleniyor.

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Açıklamada bir başka hedefin de, internet üzerinden ailelerine fark ettirmeden radikalleşen çocuklar olduğu dile getirilirken, yeni düzenleme kapsamına belli durumlarda, aşırı sağcıların doktrinlerine maruz kalan çocukların da alınabileceği belirtildi.

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