Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen istifa edeceğini açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Ursula Von der Leyen, bakanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Von der Leyen, Twitter hesabından “Avrupa için kararım” başlığıyla yayınladığı açıklamada, “Yarın Avrupa Parlamentosu’nun güvenini kazanmak istiyorum. Tüm enerjimi Avrupa’ya hizmete kanalize etmek amacıyla sonuçtan bağımsız olarak Çarşamba günü Savunma Bakanlığı’ndan geri çekileceğim. Federal Ordu ile geçirdiğim yıllar için derin bir minnet duyuyorum” diye yazdı.

Ursula Von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanlığı için aday gösteriliyor.