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29.03.2019
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Almanya: Türkiye’de akademik özgürlük yok ediliyor

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Almanya Üniversite Rektörleri Konferansı (HRK) Türkiye’deki bilim insanlarına yönelik ihraç ve yargılama gibi giderek artan baskıları eleştirdi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Almanya’da özel ve devlet yüksek okullarını çatısı altında toplayan HRK’nin Başkanı Peter-Andre Alt, söz konusu eylemleri en sert biçimde kınadıklarını söyledi. Alt, “Türk devleti, vatandaşlık hakları kapsamında özgürce düşüncelerini ifade etme hakkını kullanan bilim insanlarına karşı sistematik ve son derece sert bir tutumla hareket ediyor” diye konuştu.

Perşembe günü Berlin’de açıklama yapan HRK Başkanı, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik baskıları eleştirerek,”Türkiye’deki akademik özgürlüğün nasıl yok edilmeye çalışıldığını kaygıyla izlediklerini” söyledi.

Alt, “İfade özgürlüğü demokratik toplumların temel prensiplerinden biri olmasının yanı sıra üniversite kurumlarının da temel dayanağını oluşturmaktadır” diye konuştu.

HRK, şu sıralar özellikle hakkındaki hapis cezası onanan barış akademisyeni siyaset bilimci Prof. Dr. Füsun Üstel ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Türkiye’de farklı üniversitelerden binin üzerinde akademisyen 2016 yılında, Güneydoğu’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde devlete askeri operasyonlara son verme çağrısında bulunulan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenler hakkında “terör propagandası yapmak” suçlamasıyla davalar görülmeye başlanmıştı. Akademisyenlerin birçoğu üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edildi. Birçok akademisyen hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek, pasaportlarına el konuldu.

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