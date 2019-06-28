Almanya’da aşırı sağcı şiddet arttı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin’deki Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, Anayasayı Koruma Teşkilatının 2018 raporunu açıkladı.

Raporu değerlendiren Seehofer, ülkedeki özgür ve demokratik düzene karşı tehditlerin karmaşık hale geldiğine, çeşitlilik kazandığına işaret ederek, “Ülkedeki aşırı sağcı eylemlerin çok ciddiye alınması gerekiyor. Rakamlar endişe verici” dedi.

Yeni Anayasayı Koruma Teşkilatı yasası hazırladıklarını aktaran Seehofer, kendinden önceki bakanlık döneminde olduğu gibi yasalara aykırı faaliyet gösteren aşırı sağcı dernekleri kapatma yetkilerini kullanacaklarını bildirdi.

Seehofer’in dernek kapatmayla ilgili sözleri, ülkede aşırı sağ yapılanma olan “Combat 18″in kapatılabileceği şeklinde yorumlandı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang de ülkede aşırı sağın sadece doğu eyaletlerinin sorunu olmadığını, tehlikenin tüm ülke genelinde olduğunu kaydetti.

Aşırı sağcı şiddet 2018’de arttı

Raporda, ülkedeki aşırı sağcı şiddet eylemlerinde bir önceki yıla göre artış tespit edildiği belirtilerek, 2017’de 28 aşırı sağcı şiddet eyleminin kaydedildiği, bu sayının 2018’de 48’e yükseldiği aktarıldı.

Ülkedeki 24 bin 100 aşırı sağcıdan 12 bin 700’nün şiddet eğilimli olduğu bildirilen raporda, geçen yıl Almanya’da 233 aşırı sağcı gösterinin düzenlendiği ifade edildi.