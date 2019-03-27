Almanya’da gaz sızıntısı: 60 kişi zehirlendi

Almanya’nın Münih şehrinin kuzey doğusunda bulunan Straubing kasabasında meydana gelen gaz sızıntısında 60 kişi zehirlendi.

Yerel basın, buz pateni stadyumun altından geçen ve içerisinde amonyak gazının bulunduğu borulardan birisinde inşaat sırasında oluşan hasar sonucu 60 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, bir okul ve çok sayıda ev tahliye edildi.

Polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinin stadyum çevresinde güvenlik önlemleri aldığı belirtildi. Polis, zehirlenen yurttaşların gözlerinde yanma olduğunu ve nefes alıp verme zorlukları çektiklerini belirtirken tedavi altına alındıklarını söyledi.

Sızıntıya neden olan bölgede ekipler, tadilat çalışması yapıyor.

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