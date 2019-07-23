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23.07.2019
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Almanya’da hükümet danışmanlık hizmetine 6 ayda 178 milyon euro harcamış

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Almanya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre hükümet yılın ilk yarısında harici danışmanlık hizmetlerine toplam 178 milyon euro ödeme yaptı. En yüksek ödemeyi yapan 78 milyon 700 bin euro ile İçişleri Bakanlığı oldu.

DW Türkçe‘nin haberine göre, bakanlığın hükümete bağlı 14 ayrı birimi kapsayan araştırması, Sol Parti milletvekili Matthias Höhn’ün verdiği soru önergesi üzerine yapıldı. Araştırmaya göre bakanlıklar arasında en yüksek ödemeyi yapan 78 milyon 700 bin euro ile İçişleri Bakanlığı oldu.

Ulaştırma Bakanlığı ise yılın ilk yarısında dışarıdan danışmanlık hizmetine 47 milyon 700 bin euro ödedi. Bakanlıklar arasında hükümet dışındaki danışmanlara en az ödeme ise Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Eğitim Bakanlığı’nın dışarıdan uzmanlara yılın ilk yarısında yaptığı ödeme 293 bin euro olarak tespit edildi.

Araştırmada Başbakanlık Dairesi dikkate alınmazken Savunma Bakanlığı kendi yaptığı ödemeler konusunda bilgi vermedi. Savunma Bakanlığı’nın aldığı danışmanlık hizmetleri yaklaşık altı ayda bir Federal Meclis Araştırma Komisyonu tarafından inceleniyor. Bakanlık üzerinde uygun olmayan görevlendirmeler ve kayırmacılık yapıldığı şüphesi bulunuyor. 

Almanya eski Savunma Bakanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’ın da komisyon tarafından sorgulanması bekleniyor. 

Maliye Bakanlığı’nın şubat ayında yaptığı bir araştırmada 2014-2017 yılları arasında danışmanlara yapılan ödemelerin belirgin bir biçimde arttığı tespit edilmişti. 2014 yılında 63 milyon euro olarak tespit edilen harcamalar 2015 yılında 105 milyon, 2016’da 243 milyon ve 2017’de 248 milyon euro olarak kaydedilmişti.

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