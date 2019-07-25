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26.07.2019
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Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı: 42,6 derece

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Almanya'da 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı. Berlin'de siyasiler de aşırı sıcaklara çare arıyor.

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Almanya, mevsim normallerinin üstünde aşırı sıcak bir yaz geçiriyor. Ülkede sıcaklık ilk kez 42 derecenin üstüne çıktı. Alman Meteoroloji Kurumu’nun henüz kesinleşmeyen verilerine göre 25 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırıldı.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’nın daha önceki en yüksek sıcaklıkları Çarşamba günü Bonn kentinde 40,6, Geilenkirchen kentinde de 40,5 olarak ölçülmüştü. Aşırı sıcak havanın bir süre daha devam edeceğini söyleyen meteorologlar, bu yaz yeni rekorlar kırılabileceğini tahmin ediyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle yaşlılara evden çıkmamaları çağrısı yapılırken sıcak hava dalgası Alman siyasetinin gündemine de girdi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi 30 derecenin üstündeki sıcaklıkların bazı kişiler için tehlikeli olabileceğine işaret ederek çalışanların haklarının genişletilmesi talebinde bulundu.

Büro çalışanları için “evde çalışma hakkı”, açık havada çalışan kişiler için de “sıcaktan uzak kalma hakkı”nın sağlanması isteyen Yeşiller, “Sıcaklığa Karşı Eylem Planı” adı altında topladığı önerileri Federal Meclis’e sundu.

Evde çalışma hakkına, işletme kaynaklı gerekçelerle karşı çıkılmaması istenen planda, tarım, temizlik ya da inşaat gibi alanlarda açık havada çalışmak zorunda kalanların, sağlığı tehdit eden boyuttaki sıcaklıklarda işten muaf tutulmaları gerektiği savunuluyor. Planda işletmelerle uygun çözümler aranarak çalışma saatlerinin azaltılabileceği belirtiliyor.

Şehir planlamalarının da gözden geçirilmesini, asfalt ve beton yerine daha fazla yeşil alanla sıcaklığın etkilerinin azaltılabileceğine dikkat çekiliyor. Planda ayrıca şehir merkezlerine ücretsiz içme suyu çeşmeleri kurulması ve sağlık merkezlerinde de “serin odalar” oluşturulması talep edildi. Meclise sunulan plan, Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter ve çevre uzmanı milletvekili Bettina Hoffmann’ın imzasını taşıyor.



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