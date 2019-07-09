28.9 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Almanya'daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya’daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

DİTİB Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

birgun.net birgun.net

Almanya’nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Volsfront adlı aşırı sağcı bir örgütten DİTİB’in elektronik posta adresine gelen ve bomba ihbarı içeren yazı polise iletildi. Polis, güvenlik amacıyla Köln Merkez Camisi’nin de içinde bulunduğu DİTİB Genel Merkezini tahliye ederek, bölgeyi kordon altına aldı.

DİTİB’in bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddeler trafiğe kapatılırken, bölgedeki tren ve tramvay seferleri de durduruldu.

İlginizi çekebilir:  Reyhanlı'da patlama sonrası gözaltılar

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,210AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Almanya’daki Diyanet Merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

birgun.net -
Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi,...
Devamını Oku

12 gündür gözaltında tutulan 15 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

birgun.net -
Urfa, Ceylanpınar’da ailesinin evine yapılan baskında annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak uyarısı

birgun.net -
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök...
Devamını Oku

İZENERJİ’de emekçiler belediyenin teklifi için sandığa gidiyor

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi...
Devamını Oku

‘Merkez Bankası’na müdahale asgari ücreti 8 dolar azalttı’

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası'na müdahalesi sonucu asgari ücrette 8...
Devamını Oku

Haftanın en güzel Fujifilm X Club Türkiye fotoğrafları

birgun.net -
Fujifilm X Club Türkiye’nin Facebook grubu ve BirGün dayanışmasıyla gerçekleştirilen Haftanın En...
Devamını Oku

Eğitim-Sen: Kadın üniversitesi değil, eşit ve özgür yaşamak istiyoruz!

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Japonya'da yaptığı "kadın üniversitesi" açıklamasına Eğitim-Sen'den yanıt geldi.
Devamını Oku

ODTÜ’de hukuksuz yurt projesi durdurulsun!

birgun.net -
İSMAİL ARIMeslek örgütleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Devamını Oku

Lastik-İş: İşçilerin sağlığından endişeliyiz

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞLastik-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Yusuf...
Devamını Oku

Taranta Babu bu kez de Erzincan’da yasaklandı

birgun.net -
Sevdenur DoğanNazım Hikmet’in ‘Taranta – Babu’ya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi