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31.03.2019
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Almanya’dan Brexit açıklaması

birgun.net birgun.net

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosunda Brexit anlaşmasının üçüncü kez reddedilmesine ilişkin “Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor” ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, İngilizlerin 12 Nisan’a kadar Brexit konusunda nasıl devam edileceğine karar vermeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde anlaşmasız Brexit’in gerçekleşeceğini ifade etti.

“Anlaşmasız Brexit’i engellemek için zamanımız tükeniyor” ifadesini kullanan Maas, Brexit kararının alınmasından iki yıl sonra İngiltere’nin AB’den düzenli biçimde ayrılması için anlaşma sağlanamamasının kimseye anlatılamayacağını kaydetti.

Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) “her durum için” hazırlıklı olduğunu ifade eden Maas, anlaşmasız Brexit’in istenmeyen sonuçlarından korunmak için yasalar çıkardıklarını ve önlemler aldıklarını belirtti.

İngiliz Parlamentosu bugün yapılan oylamada Brexit anlaşmasını 286’ya karşı 344 oyla üçüncü kez reddetmişti.

AB liderleri ise geçen hafta Brüksel’de yapılan zirvede, İngiltere’nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart’a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit’i 12 Nisan’a erteleme kararı almıştı.

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