Almanya’dan en çok silah alan ülke Türkiye

Almanya’dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye’nin 2019’un ilk dört ayında Almanya’dan 184 milyon 100 bin avro değerinde donanma teçhizatı aldığı belirtildi.

Deutsche Welle‘in haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından Federal Meclis Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıta göre Almanya’dan Türkiye’ye bu yılın ilk dört ayında 184 milyon 100 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşti. İlk dört ayda ulaşılan bu sayının toplam Alman silahı sevkiyatının yüzde 60’ını oluşturduğu belirtildi.

ThyssenKrupp Denizcilik Sistemleri (TKMS) şirketi başta olmak üzere Almanya’dan Türkiye’de üretilen 214 sınıfı denizaltı için malzeme satın aldığı tahmin ediliyor.

Türkiye, geçen yıl da Almanya’dan 242 milyon 800 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleştirerek toplam sevkiyatın üçte birine sahip oldu. Almanya’nın Türkiye’ye 2009’da verdiği satış onayının 2 milyar 490 milyon avroluk devlet güvenceli Hermes kredisiyle ticaretin artmasını sağladığı ifade ediliyor.

Almanya’nın Türkiye için verdiği silah satışı izinlerinin son iki yılın ardından gözle görülür şekilde arttığı belirtiliyor. Bu yıl verilen 23 milyon 300 bin avroluk silah satışı izninin geçen yılın neredeyse iki katı olduğu bildirildi.



