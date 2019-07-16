23.1 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Almanya'dan en çok silah alan ülke Türkiye

Almanya’dan en çok silah alan ülke Türkiye

Türkiye, Almanya'dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde birinci sırada yer aldı.

birgun.net birgun.net

Almanya’dan silah sevkiyatı yapılan ülkeler listesinde Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye’nin 2019’un ilk dört ayında Almanya’dan 184 milyon 100 bin avro değerinde donanma teçhizatı aldığı belirtildi.

Deutsche Welle‘in haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından Federal Meclis Sol Parti Grup Başkanvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıta göre Almanya’dan Türkiye’ye bu yılın ilk dört ayında 184 milyon 100 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleşti. İlk dört ayda ulaşılan bu sayının toplam Alman silahı sevkiyatının yüzde 60’ını oluşturduğu belirtildi.

ThyssenKrupp Denizcilik Sistemleri (TKMS) şirketi başta olmak üzere Almanya’dan Türkiye’de üretilen 214 sınıfı denizaltı için malzeme satın aldığı tahmin ediliyor.

Türkiye, geçen yıl da Almanya’dan 242 milyon 800 bin euro değerinde silah sevkiyatı gerçekleştirerek toplam sevkiyatın üçte birine sahip oldu. Almanya’nın Türkiye’ye 2009’da verdiği satış onayının 2 milyar 490 milyon avroluk devlet güvenceli Hermes kredisiyle ticaretin artmasını sağladığı ifade ediliyor.

Almanya’nın Türkiye için verdiği silah satışı izinlerinin son iki yılın ardından gözle görülür şekilde arttığı belirtiliyor. Bu yıl verilen 23 milyon 300 bin avroluk silah satışı izninin geçen yılın neredeyse iki katı olduğu bildirildi.


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,409AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP milletvekili Abdüllatif Şener’den Babacan, Gül ve Davutoğlu’na çağrı

birgun.net -
AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere...
Devamını Oku

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

birgun.net -
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Devamını Oku

İmamoğlu: Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç var, bizim de hamlelerimiz geliyor

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah...
Devamını Oku

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye yaptırımlar için bütün seçenekler değerlendiriliyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma...
Devamını Oku

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der...
Devamını Oku

SBF Dekanlığı fanzini ‘bildiri’ kabul ederek öğrenciye ‘izinsiz bildiri’ cezası verdi

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bir öğrenciye Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencilerinin Nisan...
Devamını Oku

KESK İzmir Şubeler Platformu: Haklarımızın peşkeş çekilmesini hep beraber engelleyelim

birgun.net -
ARDA ÖZARDAKamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikaların...
Devamını Oku

Trump: Türkiye Patriot sistemi istedi ama biz satmadık, mesele çok karışık

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi ama artık...
Devamını Oku

Fenerbahçe’den ayrılan isimler belli oldu

birgun.net -
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a giden isimler belli oldu.
Devamını Oku

Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı istifa etti

birgun.net -
Lüks harcamalarıyla gündeme gelen Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, aşırı harcamalarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi