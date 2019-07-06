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07.07.2019
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Almanya’dan İtalya’ya çağrı: Limanları kurtarma gemilerine açın

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya’nın limanlarını kurtarma gemilerine açmasını istedi.

Seehofer, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye yazdığı mektupta, Akdeniz’de yaşanan kurtarma gemileri krizini sonlandırmasını talep etti.

Horst Seehofer, mektubunda, “Kurtarılan insanların bulunduğu gemilerin bir liman bulamadıkları için Akdeniz’de haftalarca dolanmalarının sorumlusu olmamalıyız. Bu nedenle, İtalya’nın limanlarını açmama konusundaki tutumunu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alman bakan, Avrupa’nın ortak sorumluluğu ve ortak Hristiyan değerleri nedeniyle mürettebatın nereden geldiği, geminin hangi bayrak altında yelken açtığı, Akdeniz’den gelen sığınmacıların hangi örgüt tarafından kurtarıldığı konularında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini söyledi.

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Kaynak:AA

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